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Franclim demitido do Botafogo: veja cinco técnicos livres no mercado

Botafogo busca novo comandante após demissão de Franclim Carvalho

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 05:30
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Vitor Pereira em sua estreia pelo Nottingham Forest contra o Fenerbahce, pela Europa League
Vitor Pereira foi treinador do Notingham Forest (Foto: Yasin Akgul/AFP)

O Botafogo voltou ao mercado em busca de um novo treinador após a demissão de Franclim Carvalho, anunciada nesta terça-feira (18). A mudança aconteceu depois de uma sequência de resultados negativos, que incluiu a goleada por 6 a 1 para o Cienciano, pela Copa Sul-Americana, e a derrota por 1 a 0 para o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Rodrigo Bellão, técnico do sub-20, assume interinamente neste momento.

➡️ Torcida do Botafogo reage à saída de Franclim Carvalho

Cinco técnicos livres no mercado

1️⃣ Tite

Tite aparece novamente como uma possibilidade conhecida pelo Botafogo. O treinador esteve entre os nomes bem avaliados pelo clube quando a equipe procurou um substituto para Martín Anselmi, em março, e representantes do técnico chegaram a ser procurados durante as negociações.

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O treinador tem experiência em grandes clubes brasileiros e na Seleção Brasileira. A possibilidade de sua chegada representaria uma aposta em experiência para um elenco que atravessa um momento de instabilidade.

O cenário atual, porém, é diferente daquele de março. Tite deixou o Cruzeiro durante a temporada e está novamente disponível no mercado.

Tite durante partida do Cruzeiro
Tite durante partida do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

2️⃣ Luis Zubeldía

Outro nome livre no mercado é o do argentino Luis Zubeldía. O treinador está livre no mercado depois de deixar o Fluminense, em agosto, após uma sequência de resultados ruins.

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Zubeldía possui experiência recente no futebol brasileiro e passou também pelo futebol sul-americano, onde construiu sua carreira antes de chegar ao país. O argentino é conhecido por equipes competitivas e por um estilo de jogo de forte intensidade.

Assumir o Botafogo colocaria o treinador novamente em um grande clube brasileiro pouco tempo depois de sua saída do Fluminense. O momento exigiria uma resposta rápida, já que o Alvinegro precisa reagir no Brasileirão e ainda tenta reverter a derrota por 6 a 1 para o Cienciano na Sul-Americana.

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Luis Zubeldía concede entrevista coletiva com uniforme de técnico do Fluminense
Luis Zubeldía foi treinador do Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

3️⃣ Roger Machado

Roger Machado também está disponível para uma nova oportunidade. O treinador deixou o São Paulo em maio, depois de pouco mais de dois meses no cargo. O clube paulista anunciou sua saída após a derrota para o Juventude pela Copa do Brasil.

Antes do São Paulo, Roger comandou o Internacional, onde permaneceu por mais de um ano, além de trabalhos por Grêmio, Fluminense, Bahia, Palmeiras e Atlético-MG. O técnico também tem experiência em disputas de Libertadores e Campeonato Brasileiro.

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Após deixar o São Paulo, Roger afirmou que pretende encontrar um projeto consistente e chegou a manifestar o desejo de trabalhar fora do Brasil.

Roger Machado São Paulo
Roger Machado foi treinador do São Paulo (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

4️⃣ Vítor Pereira

Vítor Pereira é mais um com passagem pelo futebol brasileiro que está sem clube. O português conhece a pressão de comandar clubes de grande torcida no país. Seu último trabalho foi no Nottingham Forest, da Inglaterra.

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O treinador construiu a carreira principalmente entre Portugal e outros mercados europeus, além de ter trabalhado no Brasil por Corinthians e Flamengo.

Vitor Pereira orienta jogadores do Nottingham Forest contra o Fenerbahce em sua estreia, pela Europa League
Vitor Pereira orienta jogadores do Nottingham Forest (Foto: Yasin Akgul/AFP)

5️⃣ Enderson Moreira

Enderson Moreira já comandou o clube e foi responsável pela campanha que levou o Alvinegro de volta à Série A em 2021.

Naquela passagem, Enderson dirigiu o Botafogo em 31 partidas, com 20 vitórias, sete empates e quatro derrotas, alcançando 73% de aproveitamento e conquistando o título da Série B. O próprio clube destacou a recuperação obtida durante a campanha e a contribuição do treinador para a reconstrução da equipe.

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Enderson Moreira foi treinador do Botafogo
Enderson Moreira foi treinador do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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