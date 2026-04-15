Franclim Carvalho analisa vitória do Botafogo pela Sul-Americana: 'Estou satisfeito'

O Botafogo venceu o Racing nesta quarta-feira (15), fora de casa, e assumiu a liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana. Foi a primeira vitória do técnico Franclim Carvalho no comando do Alvinegro, e o português analisou a partida como satisfatória.

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— É muito importante para todos trabalhar em cima das vitórias. Os jogadores têm tentando acertar as ideias que propomos. Estou satisfeito pelos três pontos, mas temos muito trabalho pela frente porque temos que melhorar, principalmente sem a bola — disse Franclim Carvalho.

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— Começamos perdendo, depois tentamos, viramos para 2 a 1. No segundo tempo, sofremos um empate em um momento que falamos ontem e não podemos. Mas depois, no fim da partida, conseguimos buscar os três pontos muito importantes para nós. O Racing consegue impor um ritmo muito alto, muito difícil para nós controlar isso. Creio que tentamos controlar a partida sem a bola e conseguimos os três pontos — completou.

No gol da vitória do Botafogo, marcado por Danilo aos 47 do segundo tempo, o técnico português correu para abraçar os jogadores e foi perguntado sobre a celebração. Franclim citou a emoção do momento e o empenho de seus atletas para o triunfo no El Cilindro.

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— Futebol é emoção, às vezes não conseguimos controlar. O adversário às vezes tem um ritmo muito alto, e nós tentamos controlar. Estávamos bem, mas depois do empate não conseguimos. É normal explodir assim, mas não pode acontecer porque pode prejudicar ou provocar o adversário, mas o futebol é emoção. A vitória é importante, mas é dos jogadores. Eles são importantes para assimilar nossas ideias. Trocamos oito jogadores hoje, e estou muito satisfeito com todos eles. O Kadir entrou cinco minutos e deu a vida. Essa é a mentalidade que quero — destacou Franclim Carvalho.

O resultado deixou o Botafogo na liderança do Grupo E, com quatro pontos somados. A equipe, agora, vira a chave de olho no duelo com a Chapecoense, no sábado (18), fora de casa, pelo Brasileirão.

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Danilo fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Racing (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja outras respostas do técnico do Botafogo:

Neto falha

— O Neto é um ativo do clube e nós não podemos ter um ativo parado. Ele teve 40 dias sem competir, é claro que precisa de tempo. Hoje jogou o Neto, no fim de semana vamos ver quem joga. É claro que nós sabemos que ele falhou no primeiro gol, mas depois ele fez grandes defesas. Controlou bem a profundidade, o Racing faz muitos movimentos de facão. Fiquei satisfeito com o desempenho dele, como estou satisfeito com o desempenho do Raul e do Léo Linck. Trabalhei com o Raul em 2024, gosto muito dele. Tem um perfil que qualquer treinador gosta e que qualquer grupo precisa. Fez sete ou oito partidas seguidas e hoje foi para o banco, mas sua cara era igual. Esta é a mentalidade que quero.

Projeção

— Começamos agora esta competição, já foram duas partidas da fase de grupos e temos mais quatro. Temos que fazer pontos para passar e depois é mata-mata. Temos que passar em primeiro, porque o primeiro vai direto (para as oitavas). Não adianta pensar em uma final se não passar da fase de grupos. Agora temos que pensar nos grupos, depois vamos ver.

Portões fechados

— Claro que tem influência. Creio que foi melhor para a gente não ter público, mas nós também gostamos de jogar com torcida. O futebol é bonito quando tem público. Falei antes da partida que gostamos de jogar sem público. Mas creio que foi melhor para nós jogar aqui sem torcida.

Análise do Racing

— Creio que o Racing tem uma identidade clara. Como eu disse, o Racing consegue ter a posse por dentro. E depois tem um atacante fabuloso. Martínez está correndo o tempo todo, nunca para, e é muito difícil controlar na zaga. Creio que conseguimos controlar o jogo interior do Racing, mas não gostei da nossa pressão por fora, principalmente no segundo tempo. E nós conseguimos mudar esse momento. Depois conseguimos mudar o panorama e conseguimos pressionar melhor.