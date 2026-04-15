Danilo faz nos acréscimos, e Botafogo vence o Racing fora de casa pela Sul-Americana
Glorioso fez bom primeiro tempo e marcou aos 47 da segunda etapa para vencer na Argentina
O Botafogo deixou tudo no gramado pesado do El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, e venceu o Racing com gol nos acréscimos do segundo tempo pelo placar de 3 a 2, para dar a primeira vitória sob o comando do técnico Franclim Carvalho. Arthur Cabral, Júnior Santos e Danilo fizeram para o Glorioso.
O resultado deixou o Botafogo na liderança do Grupo E, com quatro pontos somados. A equipe, agora, vira a chave de olho no duelo com a Chapecoense, no sábado (18), fora de casa, pelo Brasileirão.
Botafogo valente
Com portões fechados devido à punição aplicada pela Conmebol, o Racing viu uma atmosfera diferente do normal. O time da casa deu sinais de início intenso ao abrir o placar logo aos três minutos, com Santiago Sosa, que aproveitou falha do goleiro Neto. O arqueiro voltou a ser titular depois de exatos dois meses e comprometeu no lance.
Franclim Carvalho, técnico do Glorioso, viu, no entanto, uma equipe que não se abalou na primeira etapa e buscou o jogo. O ataque funcionou. Primeiro com Arthur Cabral, aproveitando falha da defesa, e depois com Júnior Santos, para virar. Neto, nesse tempo, fez duas grandes defesas e evitou o pior. Intervenções importantes na primeira parte do jogo.
Em um jogo a favor, o Botafogo abusou dos erros de transição e teve oportunidade para ampliar o marcador. Se a bola longa foi aliada na virada, virou vilã. Foi nas costas de Alex Telles e Matheus Martins, pela esquerda, que o Racing chegou na pequena área e deixou tudo igual com "Maravilla" Martínez, artilheiro do time de Avellaneda.
O técnico alvinegro, vendo os donos da casa crescerem no jogo, optou por nomes como Villalba, Caio Roque e Jordan Barrera, para dar vigor físico e "gás novo" para correr no gramado pesado do El Cilindro. Mas foi com o grande craque que o Botafogo fez nos acréscimos o gol da vitória. Danilo recebeu de Kadir, que acabara de entrarm após grande jogada pela esquerda e completou sozinho para "matar" o jogo.
✅ FICHA TÉCNICA
RACING (ARG) 2 X 3 BOTAFOGO
SUL-AMERICANA - 2ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Cilindro, em Buenos Aires
🟨 Árbitro: Cristián Garay (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
Gols: Santiago Sosa 3'/1ºT e Martínez 18'/2ºT (RAC); Artur Cabral 22'/1ºT, Júnior Santos 41'/1ºT e Danilo 47'/2ºT (BOT)
Cartões amarelos: Baltasar Rodríguez (RAC); Mateo Ponte, Allan e Arthur Cabral (BOT)
⚽ ESCALAÇÕES
RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Cambeses, Cannavo, Franco Pardo, Colombo e Ignácio Rodríguez; Santiago Sosa, Gonzalo Sosa (Fernández) e Rodríguez (Zuculini); Martirena (Vergara), Conechny (Solari) e Martínez.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).
Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Allan, Edenilson (Danilo) e Cristian Medina; Matheus Martins (Barrera), Júnior Santos (Villalba) e Arthur Cabral.
