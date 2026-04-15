Veja gol em Racing x Botafogo: Neto falha e Fogão leva gol

Neto perdeu o tempo da bola e não interceptou o cruzamento

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 15/04/2026
19:18
Atualizado há 1 minutos
Neto foi titular na vitória do Botafogo sobre o Bangu (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Neto foi titular na vitória do Botafogo sobre o Bangu (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo viajou à Argentina para jogar com o Racing, de Avellaneda, pela Sul-Americana. No El Cilindro, com menos de 5 minutos, o Fogão foi vazado com um gol de cabeça, depois de um cruzamento de falta, onde o goleiro Neto saiu muito mal. Minutos depois, Arthur Cabral deixou tudo igual.

Veja com foi o gol:

Racing abre o placar.

Botafogo empata.

Minutos depois do gol sofrido, Neto foi driblado e o Racing quase marcou o segundo, mas Ferraresi estava pronto para salvar o dia e tirou a bola em cima da linha.

Neto foi titular no gol do Botafogo contra o Flamengo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Neto foi titular no gol do Botafogo contra o Flamengo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Mudanças para Racing x Botafogo

Franclim conta com o retorno do lateral-esquerdo Alex Telles, que volta ao time titular. Do outro lado, Mateo Ponte assume a vaga no lugar de Vitinho. No meio, Danilo sai para a entrada de Edenilson, que formará trinca com Allan e Medina.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Cristian Medina; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Racing, do técnico Gustavo Costas, tem a seguinte escalação: Cambeses, Cannavo, Franco Pardo, Colombo e Ignácio Rodríguez; Santiago Sosa, Gonzalo Sosa e Rodríguez; Martirena, Conechny e Martínez.

✅ FICHA TÉCNICA
RACING (ARG) X BOTAFOGO
SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Cilindro, em Buenos Aires
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Cristián Garay (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

