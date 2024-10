Como chega o Peñarol para enfrentar o Botafogo na Libertadores?

Diego Aguirre, técnico do Peñarol, durante partida contra o Flamengo, no Maracanã, pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 22/10/2024 - 18:26 • Rio de Janeiro

O Botafogo iniciou a semana mais decisiva de sua história. Na quarta-feira (23), o Alvinegro dará o primeiro passo em busca de uma classificação inédita para a final da Libertadores. Para isso, precisa vencer o pentacampeão Peñarol, no Nilton Santos, para decidir sem pressão em Montevidéu. Para saber o tamanho do desafio, o Lance! falou com o jornalista Eduardo Guti, da rádio Nacional, do Uruguai, sobre o momento vivido pelo aurinegro.

Segundo Guti, o Carbonero chega com moral para enfrentar o Glorioso. O time de Diego Aguirre venceu os dos últimos jogos do campeonato uruguaio, contra o Danubio e Boston River, e assumiu a primeira colocação do campeonato uruguaio. No primeiro semestre, o Peñarol já havia vencido o campeonato de abertura, e por isso, lidera a tabela anual. O uruguaio apontou as principais armas da equipe que vai à campo nesta quarta-feira.

– Bom, quanto ao Peñarol, na temporada regular é o líder da tabela anual, também lidera o campeonato de clausura (encerramento), já venceu o campeonato de apertura (abertura). É uma equipe que tem encontrado um bom volume de jogo no campeonato local, principalmente na metade superior do campo. O chute de Leo Fernández é uma das armas decisivas que a equipe possui. O trabalho de Eduardo Darias, o equilíbrio de Damián García, um goleiro sólido como Aguerre, uma dupla de zagueiros que começaram improvisados, porque Javier Méndez chegou como meio-campista central e acabou jogando como marcador central ao lado de Guzmán Rodríguez. O bom trabalho de Lucas Hernández na entrada, que tem sido decisivo na hora de resolver jogos que têm sido difíceis para o Peñarol na temporada e no desenvolvimento do mesmo. Mas, lidera o campeonato de encerramento junto com o Nacional, lidera a tabela anual, tem cinco pontos de vantagem, é a tabela mais importante do ano, é a tabela acumulada que permite chegar às finais e vencer a primeira, ser campeão uruguaio.

O Aurinegro superou gigantes do futebol sul-americano e terminou a fase de grupos com uma campanha superior ao do Botafogo, por esse motivo, decidirá as semifinais em casa, onde tem sido fatal para os adversários.

– Na Libertadores, o Peñarol teve boas atuações, mostrou um time que se torna forte jogando no [estádio] Campeón del Siglo, uma vitória muito boa com os bolivianos do The Strongest, aproveitou a vantagem lógica para ir jogar a 3.800 metros acima do nível do mar, onde bancou a partida, perdendo por 1 a 0 com um polêmico pênalti do VAR que o árbitro marcou naquela partida disputada em La Paz. Depois do que aconteceu com o Flamengo, um resultado, uma bomba daqueles que o Peñarol tem com o Aguerre na Copa Libertadores. Gol de Cangrejo Cabrera, um Peñarol que correu muito, que contra-atacou bem, que soube superar um Flamengo que não chegava da melhor maneira, mas que acabou desgastando toda a noite do Maracanã. Fez uma partida inteligente no Campeón del Siglo, sabia que um empate o qualificaria.

Ele tem armas para machucar, sabendo que o rival é um bom rival, mas que o Peñarol tem tudo nesta semifinal da Copa Libertadores.

O trabalho de Diego Aguirre nesta temporada tem empolgado os torcedores. Assim como o Botafogo, o Peñarol lidera o campeonato nacional e aposta na força da sua casa para conseguir uma classificação para a final. Depois de um jogo inteligente contra o Flamengo, os uruguaios planejam dificultar a vida dos brasileiros em busca da vaga.

– Ele chega com muita expectativa dos torcedores, que vendeu os 4 mil ingressos para jogar hoje. Chega com um time espiritualmente sólido, com um treinador que tem uma aura especial para a Copa Libertadores, desde que a venceu com um gol angustiante contra o América de Cana em 87, tendo sido finalista contra o Santos em 2011. E bom, acho que o Peñarol chega em um ótimo momento.

A primeira semifinal da Libertadores, entre Botafogo e Peñarol, acontece nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), e todos ingressos foram vendidos.