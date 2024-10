Time do Botafogo comemora classificação para semifinal da Libertadores contra o São Paulo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Publicada em 22/10/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

A partida contra o Peñarol, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, acontece nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos. Mas, o Botafogo já começou a semana mais decisiva da temporada com motivos para comemorar. Com os resultados do Brasileirão na rodada do final de semana, o Glorioso está matematicamente classificado para a próxima edição da competição internacional.

Apesar de ter empatado com o Criciúma em 1 a 1, no Maracanã, na última sexta-feira (18), o Glorioso se manteve na liderança do campeonato com um ponto a mais que o vice-líder Palmeiras, com 60, após vencer o Juventude por 5 a 3. Tanto o Alvinegro, quanto o Verdão, estão confirmados na Libertadores 2025.

Agora, o objetivo é conseguir uma vaga direta para a fase de grupos da competição. Para isso, a equipe de Artur Jorge precisa ser campeã da atual edição ou terminar entre o G4 do Campeonato Brasileiro. Ambas as opções estão bem encaminhadas. Mesmo com uma disputa acirrada pelo título nessa reta final, o Flamengo é o atual quarto colocado da competição nacional com 51 pontos, 10 a menos do que o líder, o que abre uma margem confortável para o Alvinegro se garantir entre os quatro primeiros até o fim da temporada.

Vale lembrar que o Botafogo é um dos times que pode ajudar a transformar o G6 em G8. Isso porque, o Alvinegro é o único time do G4 que ainda está vivo na Libertadores. Se for campeão do torneio continental, abrirá uma vaga para o sétimo colocado do Brasileirão.

Nesta quarta-feira (23), o Glorioso entra em campo, pela última vez, no Nilton Santos, para dar o primeiro passo em busca de uma vaga na final da Libertadores da América, pela primeira vez em sua história. Todos os ingressos foram esgotados para o duelo contra o Peñarol, apenas com sócio torcedores, que planejam uma festa inédita no estádio. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

