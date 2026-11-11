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Medina aproveita novo esquema do Botafogo e é elogiado por Tite

Meia argentino teve mais liberdade para jogar na vitória sobre o Atlético-MG

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 08:00
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Medina, do Botafogo, em ação na vitória sobre o Atlético
Medina, do Botafogo, em ação na vitória sobre o Atlético-MG (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Uma das boas notícias do técnico Tite na última vitória do Botafogo, sobre o Atlético-MG, em casa, foi a atuação do meia argentino Cristian Medina. O jogador foi peça fundamental na construção, teve liberdade para jogar e, por isso, recebeu muitos elogios do comandante.

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Na formação para a partida contra o Galo, Tite propôs um esquema diferente para o Botafogo, que jogou com uma linha de cinco defensores na marcação, três à frente da área e dois atacantes. A dupla de volantes foi formada por Edenilson e Huguinho, e Medina jogou mais solto.

Cristian Medina teve, enfim, a oportunidade de jogar de forma parecida com o estilo que o fez brilhar pelo Estudiantes. O argentino pôde armar jogadas de arrancada, crescer principalmente pelo lado esquerdo e aproveitar bem o jogo entrelinhas na faixa central. Deu certo, e isso foi exaltado por Tite.

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— O Medina é um jogador muito versátil, com uma capacidade de inteligência de jogo e de posição, de fazer a função na posição muito grande. No lado esquerdo, externo, rodando por dentro, falando em termos táticos… Num tripé do meio-campo, jogando de um lado ou do outro, de articulação… Às vezes de 10, mas não é onde ele melhor produz — disse.

— Ele era um diamante num losango (no Estudiantes), com dois carrilleros (função par ala), com dois articuladores. Ele faz isso, ele tem essa alternância. Então, ele te dá a versatilidade nesse aspecto — destacou.

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Desde sua chegada, Medina pouco aproveitou da função que o fez ser contratado pelo Botafogo. No pequeno recorte com Martín Anselmi, jogou principalmente de primeiro volante, com Danilo à frente. Depois, com Franclim e Bellão, alternou de posição no meio-campo, mas nunca com a liberdade necessária.

Medina e Alexsander disputam bola em Botafogo x Atlético
Medina e Alexsander disputam bola em Botafogo x Atlético (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Tite, em seu início, tentou dar ao camisa 6 maior possibilidade de ser decisivo, e o escalou mais pelos lados. Pela direita não rendeu tanto, mas, quando foi acionado à esquerda, brilhou. No esquema da vitória sobre o Galo, tendo liberdade e espaço para criar, arrancar e arrastar a marcação, fez a diferença.

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A tendência é que Cristian Medina seja sendo pilar do meio-campo do Botafogo até o fim do ano. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, fora de casa, na 35ª rodada do Brasileirão. A equipe alvinegra ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos.

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