Revelado pelo Botafogo e com passagem recente por Chapecoense e Juventude, o atacante Ênio vem confirmando jogo a jogo o bom início no futebol saudita. Com seis partidas disputadas, o jogador do Al-Jabalain marcou duas vezes e deu uma assistência. Feliz com a fase vivida, o ponta, de 25 anos, falou sobre o seu ótimo começo de trajetória no exterior.

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— Estou bastante satisfeito com esse início. Venho jogando à vontade e as coisas têm acontecido com naturalidade. Temos uma liga pela frente, almejamos o acesso e espero seguir sendo útil para o clube — disse Ênio.

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Esta é a segunda experiência de Ênio no futebol internacional. A primeira, em 2022, foi no RWD Molenbeek, da Bélgica, então controlado por John Textor, antigo gestor do Botafogo, e agora chamado RWDM Brussels. Na atual temporada, emprestado pelo Juventude à Chapecoense, o atacante disputou 24 partidas.

Ênio, atualmente no Al-Jabalain, foi revelado pelo Botafogo (Foto: Divulgação)

No próximo dia 24, o Al-Jabalain voltará a campo. O jogo contra o Al-Zulfi valerá pela décima segunda rodada da Divisão 1 da Arábia Saudita. Ênio elogiou as atuações da equipe, atualmente na vice-liderança da competição.

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— Vivemos um momento muito especial. Vencemos, com boas atuações, os últimos cinco jogos que disputamos. Estamos totalmente na briga para subir, e o rendimento que apresentamos nas 11 primeiras rodadas mostra isso. Nosso próximo adversário é o sexto colocado e, mesmo atuando em casa, teremos muita dificuldade para conseguir vencer — finalizou.

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