Tite ganha novo problema para jogo do Botafogo contra o Corinthians
Volante Domingos Andrade foi convocado para a seleção de Angola
O Botafogo deve ter mais um problema para a partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (18), na Neo Química Arena. O volante angolano Domingos Andrade foi convocado para os amistosos de Angola nesta Data Fifa.
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Angola jogará duas vezes contra Sudão do Sul, nos dias 14 e 17, em Luanda e Juba, respectivamente. Como o Glorioso joga no dia seguinte, o volante teria menos de 24 horas para retornar e se apresentar em São Paulo.
Domingos Andrade, com isso, deve aumentar a lista de desfalques do técnico Tite. Além do angolano, o treinador não deve contar com o zagueiro Ferraresi, convocado pela Venezuela, o centroavante Kadir, pelo Panamá, e o volante Danilo, que se recupera de lesão.
Outro convocado foi o jovem Huguinho, mas pela Seleção Brasileira Sub-20. O Brasil, no entanto, joga no dia 16, em Belém-PA, e a comissão técnica do Botafogo planeja contar com o jovem no dia seguinte em São Paulo.
O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, fora de casa, na 35ª rodada do Brasileirão. A equipe alvinegra ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, e precisa de mais uma vitória para se livrar de vez do rebaixamento.
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