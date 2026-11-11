Tite ganha novo problema para jogo do Botafogo contra o Corinthians

O Botafogo deve ter mais um problema para a partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (18), na Neo Química Arena. O volante angolano Domingos Andrade foi convocado para os amistosos de Angola nesta Data Fifa.

+ Medina aproveita novo esquema do Botafogo e é elogiado por Tite

+ Jogadores experientes puxam possível barca do Botafogo no fim do ano

Angola jogará duas vezes contra Sudão do Sul, nos dias 14 e 17, em Luanda e Juba, respectivamente. Como o Glorioso joga no dia seguinte, o volante teria menos de 24 horas para retornar e se apresentar em São Paulo.

continua após a publicidade

Domingos Andrade, com isso, deve aumentar a lista de desfalques do técnico Tite. Além do angolano, o treinador não deve contar com o zagueiro Ferraresi, convocado pela Venezuela, o centroavante Kadir, pelo Panamá, e o volante Danilo, que se recupera de lesão.

Domingos Andrade em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Outro convocado foi o jovem Huguinho, mas pela Seleção Brasileira Sub-20. O Brasil, no entanto, joga no dia 16, em Belém-PA, e a comissão técnica do Botafogo planeja contar com o jovem no dia seguinte em São Paulo.

continua após a publicidade

O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, fora de casa, na 35ª rodada do Brasileirão. A equipe alvinegra ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, e precisa de mais uma vitória para se livrar de vez do rebaixamento.

+ Luiz Henrique dá esperança sobre retorno ao Brasil para jogar no Botafogo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte