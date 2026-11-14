Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Botafogo

O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de passar por Palmeiras, Fluminense, Santos e Vasco, chegou a vez do Botafogo entrar na disputa. Para descobrir os principais nomes da história alvinegra, ouvimos dez jornalistas, que elegeram os cinco maiores ídolos do clube. A decisão sobre quem ocupa o primeiro lugar será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.

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A votação foi realizada com cada jornalista montando seu top 5 dos maiores nomes da história do Botafogo. Cada primeira posição valeu cinco pontos, a segunda, quatro, e assim sucessivamente até o quinto lugar, que recebeu um ponto. Garrincha liderou o ranking, com 46 pontos, apenas dois a mais que Nilton Santos, segundo colocado, com 44. Didi aparece na terceira posição, com 21 pontos, enquanto Jairzinho e Túlio Maravilha completam a lista dos cinco mais votados.

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Agora, os torcedores alvinegros terão a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular, que será realizada por meio de uma enquete ao final da matéria.

Confira todos os votos dos jornalistas:

Votação dos jornalistas para maior ídolo do Botafogo (Foto: Arte/Lance!)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Botafogo segundo os jornalistas

Ranking dos ídolos do Botafogo (Foto: Arte/Lance!)