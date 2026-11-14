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Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Botafogo

Decisão sobre quem é o maior de todos será dos torcedores alvinegros em enquete

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 06:30
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O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de passar por Palmeiras, Fluminense, Santos e Vasco, chegou a vez do Botafogo entrar na disputa. Para descobrir os principais nomes da história alvinegra, ouvimos dez jornalistas, que elegeram os cinco maiores ídolos do clube. A decisão sobre quem ocupa o primeiro lugar será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.

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A votação foi realizada com cada jornalista montando seu top 5 dos maiores nomes da história do Botafogo. Cada primeira posição valeu cinco pontos, a segunda, quatro, e assim sucessivamente até o quinto lugar, que recebeu um ponto. Garrincha liderou o ranking, com 46 pontos, apenas dois a mais que Nilton Santos, segundo colocado, com 44. Didi aparece na terceira posição, com 21 pontos, enquanto Jairzinho e Túlio Maravilha completam a lista dos cinco mais votados.

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Agora, os torcedores alvinegros terão a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular, que será realizada por meio de uma enquete ao final da matéria.

Confira todos os votos dos jornalistas:

Votação dos jornalistas do Botafogo: tabela com Garrincha, Nilton Santos, Didi, Jairzinho, Tulio Maravilha e Jefferson.
Votação dos jornalistas para maior ídolo do Botafogo (Foto: Arte/Lance!)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Botafogo segundo os jornalistas

Ranking dos Ídolos do Botafogo: Garrincha 1º, Nilton Santos 2º, Didi 3º, Jairzinho 4º, Túlio Maravilha 5º.
Ranking dos ídolos do Botafogo (Foto: Arte/Lance!)

Vote aqui para escolher o maior ídolo da história do Botafogo!

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