Alívio e novos planos: o que está em jogo para o Botafogo na reta final do Brasileirão

Quatro rodadas e quatro finais para o Botafogo. Na luta pela marca dos 45 pontos, o Glorioso, atualmente com 42, na 11ª colocação, quer se livrar logo das chances matemáticas de rebaixamento e respirar no fim do ano. A tabela mostra confrontos difíceis para objetivos bem claros visando 2027.

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O Glorioso, sob o comando do experiente técnico Tite, volta a campo na quarta-feira (18), na Neo Química Arena, para confronto direto com o Corinthians. Se vencer, alcança o "número mágico" da conta na parte inferior da tabela. Uma derrota para o Timão, no entanto, pode significar o retorno de toda a pressão de semanas atrás.

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Uma queda para a Série B representaria o fundo do poço do projeto, campeão brasileiro e continental em 2024. Por isso, os esforços estão todos concentrados na manutenção da vaga na elite.

No entanto, há também na mira um calendário maior e mais competitivo no próximo ano. Dois cenários estão em pauta, com realidades bem diferentes.

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Elenco do Botafogo reunido com o técnico Tite no CT Lonier

Internamente, o Botafogo entende como improvável e não conta com quatro vitórias consecutivas para, em caso de abertura de novas vagas, um lugar na próxima edição da Libertadores — vale lembrar que há chance de G-9, dadas as combinações envolvendo Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio. O Santos está em 9º, com 47, cinco a mais que o Glorioso, e é o último adversário do Brasileirão.

A vaga na Copa Sul-Americana é tratada como obrigação. O Botafogo, que vive momento de transição de gestão, com a chegada iminente do empresário Gabriel de Alba, mira a competição de segundo escalão no continente como uma chance de voltar aos trilhos em 2027. A classificação está diretamente ligada ao projeto e investimento para o próximo ano.

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Últimos jogos do Botafogo

Tite tem só mais quatro desafios para fechar o ano e passar a régua em sua missão no Alvinegro. Depois do Corinthians, na quarta-feira, em São Paulo, o Glorioso receberá em casa, no Nilton Santos, São Paulo e Bahia, nos dias 23 e 28, respectivamente. A última rodada será no dia 2/12, contra o Santos, na Vila Belmiro.

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