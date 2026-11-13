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Botafogo goleia o Boavista em jogo-treino no CT Lonier

Glorioso se prepara de olho no duelo com o Corinthians, na próxima quarta-feira (18)

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 14:34
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Tiquinho Soares no jogo-treino do Botafogo com o Boavista
Tiquinho Soares no jogo-treino do Botafogo com o Boavista (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo realizou nesta sexta-feira (13), no CT Lonier, um jogo-treino com a equipe do Boavista. O Glorioso se prepara de olho na reta final do Campeonato Brasileiro, após a Data Fifa, enquanto o clube de Saquarema já entrou em pré-temporada visando o Estadual de 2027.

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Na atividade, os comandados do técnico Tite golearam o Boavista pelo placar de 4 a 0. Os gols foram marcados por Danilo Pereira (duas vezes), Kauan Toledo e Tiquinho Soares.

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Tiquinho Soares no jogo-treino do Botafogo com o Boavista
Tiquinho Soares no jogo-treino do Botafogo com o Boavista (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Tite aproveitou para realizar novos testes de olho na partida da próxima quarta-feira (18), contra o Corinthians, fora de casa. Vale lembrar que o técnico não deve contar com o zagueiro Ferraresi e o volante Domingos Andrade, convocados, e o meia Danilo, que se recupera de lesão.

O Botafogo vem de vitória em seu último compromisso pelo Brasileirão, por 1 a 0, sobre o Atlético-MG, e chegou a 42 pontos na tabela de classificação, ocupando a 11ª colocação. O clima para o duelo com o Timão, fora de casa, é de nova decisão, para conquistar mais um triunfo e parar de pensar na luta contra o rebaixamento para a Série B.

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