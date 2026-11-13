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Marçal exalta fase no Botafogo e descarta aposentadoria: 'Dois ou três anos'

Lateral-esquerdo de ofício, defensor vem atuando como zagueiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 18:08
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Marçal, jogador do Botafogo, treinando em campo com uniforme preto, estrela branca e nº21.
Marçal é titular do Botafogo com Tite (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Um dos líderes do elenco do Botafogo, o lateral-esquerdo/zagueiro Marçal vive reta final de contrato com o clube e, aos 37 anos, não pensa em aposentadoria. O experiente defensor, titular com o técnico Tite, mostrou felicidade com o momento nas quatro linhas.

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Reforço da janela do meio de 2022, no primeiro ano de SAF, Marçal chegou a deixar o clube no fim de 2024, mas retornou após conversas com o então controlador John Textor. O camisa 21 assinou até o fim de 2025 inicialmente e renovou até dezembro deste ano.

Agora, fica a expectativa por nova extensão no vínculo entre as partes. O jogador garante que ainda tem "lenha para queimar".

— Estou feliz, contente com o que é o meu momento, meu físico. Apesar de estar jogando de zagueiro, ainda sou um dos que mais tem quilômetros no jogo. Tenho me sentido bem, tenho conseguido ajudar a minha equipe. Espero fazer isso ainda por mais dois ou três anos para a frente — disse Marçal, em entrevista à Botafogo TV.

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Jogador do Botafogo em treino, vestindo uniforme preto com estrela, chutando a bola.
Marçal é titular do Botafogo com Tite (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo em momento decisivo

O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (18), para duelo com o Corinthians, fora de casa, em mais uma decisão na luta contra o rebaixamento. Marçal destacou a importância da pausa para a Data Fifa, visando melhor entendimento do trabalho comandado por Tite.

— É importante ter esse tempo para a gente se preparar, então a gente acaba aproveitando essa data Fifa para poder alinhar ideias do professor. A gente sabe que é um cara com muita experiência, tem muita coisa para nos passar e a gente precisa de tempo. O campeonato rolando é mais difícil porque é um jogo atrás do outro. Nem sempre todos os jogadores estão em campo, outros estão fazendo recuperação ou algo do gênero — destacou.

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— a gente aproveita esse momento para poder alinhar e entender melhor aquilo que o professor quer para a gente poder chegar no próximo jogo com um pacote completo. É um momento importante do campeonato, os últimos quatro jogos. A gente tem falado isso fora de campo, mas, dentro de campo, nos treinamentos, a gente tem colocado isso no dia a dia que são quatro finais — finalizou o jogador do Botafogo.

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