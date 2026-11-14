Ídolo de uma das gerações mais marcantes do Botafogo, Garrincha foi eleito o maior ídolo da história do clube em votação popular promovida pelo Lance!. Depois de também aparecer entre os primeiros colocados no ranking elaborado por dez jornalistas, o ex-atacante conquistou a preferência dos torcedores e ficou com o primeiro lugar na enquete.

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Garrincha recebeu 68% dos votos, seguido por Nilton Santos, com 23%, e Túlio Maravilha, com 7%. Jairzinho e Didi fecharam a votação empatados, com 1% dos votos cada.

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A escolha popular confirmou o resultado da pesquisa jornalística. Entre os dez profissionais ouvidos pelo Lance!, Garrincha também terminou na primeira colocação, com 46 pontos, seguido por Nilton Santos, que somou 44. Didi apareceu em terceiro, com 21 pontos, enquanto Jairzinho e Túlio Maravilha completaram os cinco finalistas, com 18 e 11 pontos, respectivamente.

Como foi realizada a pesquisa de maior ídolo da história do Botafogo?

Inicialmente, o Lance! ouviu dez jornalistas, sendo cinco da própria equipe e outros cinco de veículos de comunicação externos. Cada profissional montou um top 5 com os maiores ídolos da história do Botafogo. A votação atribuiu cinco pontos ao primeiro colocado, quatro ao segundo, três ao terceiro, dois ao quarto e um ao quinto.

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➡️Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Botafogo

Ao fim da apuração, Garrincha liderou o ranking, com 46 pontos. Nilton Santos ficou na segunda posição, com 44, seguido por Didi, com 21. Jairzinho, com 18 pontos, e Túlio Maravilha, com 11, completaram os cinco finalistas.

Em seguida, o Lance! abriu uma votação popular para que os torcedores escolhessem o maior ídolo entre os cinco finalistas. Garrincha confirmou a liderança e foi eleito pelos botafoguenses, seguido por Nilton Santos, Jairzinho, Didi e Túlio Maravilha.

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Garrincha com a camisa do Botafogo (Foto: Reprodução/FIFA)

História de Garrincha no Botafogo

Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha, é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial e um dos principais ídolos do Botafogo. O atacante defendeu o clube entre 1953 e 1965 e ficou conhecido pela habilidade, pelos dribles desconcertantes e pela capacidade de desequilibrar partidas.

Com a camisa alvinegra, Garrincha disputou mais de 580 partidas e marcou 232 gols, construindo uma trajetória que o colocou entre os maiores nomes da história do Glorioso. Ao lado de outros craques, foi protagonista de uma geração que marcou época no futebol brasileiro.

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Durante sua passagem pelo clube, conquistou três Campeonatos Cariocas (1957, 1961 e 1962) e dois Torneios Rio-São Paulo (1962 e 1964). Sua identificação com a torcida e o protagonismo nos títulos ajudaram a eternizar seu nome na história botafoguense.

Pela Seleção Brasileira, Garrincha também construiu uma trajetória histórica. Foi bicampeão mundial nas Copas de 1958 e 1962, tendo papel decisivo na conquista do segundo título, quando assumiu o protagonismo da equipe após a lesão de Pelé.

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Garrincha em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Fundação Cultural Palmares)

Títulos conquistados por Garrincha no Glorioso