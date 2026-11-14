Quem é o maior ídolo da história do Botafogo? Vote!

Em diferentes gerações, o Botafogo construiu sua história com grandes jogadores e personagens que marcaram época em General Severiano e no Nilton Santos. Mas, na sua opinião, torcedor, quem é o maior ídolo da história do Glorioso? Vote na pesquisa do Lance! na enquete abaixo!

Para chegar aos nomes dos cinco jogadores, o Lance! ouviu dez jornalistas, que escolheram seus respectivos top 5. Terminadas as entrevistas, foi montado um ranking geral. Cada primeira colocação valeu cinco pontos, a segunda posição, quatro pontos, a terceira, três pontos, a quarta, dois pontos, e a quinta, um ponto.

continua após a publicidade

Com isso, foram selecionados como postulantes ao posto de maior ídolo do Botafogo: Garrincha, Nilton Santos, Didi, Jairzinho e Túlio Maravilha. Garrincha liderou a votação dos jornalistas, com 46 pontos, seguido de perto por Nilton Santos, que somou 44. Didi aparece na terceira colocação, com 21 pontos, enquanto Jairzinho e Túlio Maravilha completam a lista, com 18 e 11 pontos, respectivamente.

Ranking dos ídolos do Botafogo (Foto: Arte/Lance!)

Confira um pouco mais sobre a história dos postulantes a maior ídolo da história do Botafogo

Garrincha

Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha, é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial e um dos principais ídolos do Botafogo. O atacante defendeu o clube entre 1953 e 1965 e ficou conhecido pela habilidade, pelos dribles e pela capacidade de desequilibrar partidas. Com a camisa alvinegra, conquistou três Campeonatos Cariocas (1957, 1961 e 1962) e dois Torneios Rio-São Paulo (1962 e 1964). Pela Seleção Brasileira, foi bicampeão mundial em 1958 e 1962, sendo protagonista na campanha do segundo título.

continua após a publicidade

Nilton Santos

Conhecido como a Enciclopédia do Futebol, Nilton Santos é uma das maiores referências da história do Botafogo. O lateral-esquerdo defendeu o clube entre 1948 e 1964, período em que disputou mais de 700 partidas e construiu uma trajetória marcada pela qualidade técnica e pela capacidade de apoiar o ataque. Conquistou quatro Campeonatos Cariocas (1948, 1957, 1961 e 1962) e dois Torneios Rio-São Paulo (1962 e 1964). Também foi bicampeão mundial com a Seleção Brasileira, em 1958 e 1962, e entrou para a história como um dos maiores laterais de todos os tempos.

Didi

Waldyr Pereira, o Didi, foi um dos grandes meio-campistas do futebol brasileiro e peça importante em diferentes gerações do Botafogo. Com visão de jogo, qualidade nos passes e habilidade na cobrança de faltas, o jogador teve papel de destaque na equipe alvinegra durante a década de 1950 e o início dos anos 1960. Pelo clube, conquistou os Campeonatos Cariocas de 1957, 1961 e 1962, além dos Torneios Rio-São Paulo de 1962 e 1964. Pela Seleção Brasileira, foi bicampeão mundial em 1958 e 1962, sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1958.

continua após a publicidade

Jairzinho

Conhecido como Furacão da Copa, Jairzinho é um dos principais nomes da história do Botafogo. Revelado pelo clube, o atacante construiu uma trajetória marcante com a camisa alvinegra e se destacou pela velocidade, força física e capacidade de finalização. Foi campeão carioca em 1967 e 1968, além de conquistar a Taça Brasil de 1968. Pela Seleção Brasileira, entrou para a história ao marcar gols em todos os sete jogos da campanha do tricampeonato mundial, em 1970, no México. O desempenho lhe rendeu o apelido de Furacão da Copa.

Túlio Maravilha

Túlio Maravilha marcou época no Botafogo durante a década de 1990 e se tornou um dos grandes ídolos da torcida alvinegra. O atacante teve sua primeira passagem pelo clube entre 1994 e 1996, período em que foi protagonista das conquistas do Campeonato Brasileiro de 1995 e do Campeonato Carioca de 1996. Em 1995, terminou o Brasileirão como artilheiro, com 23 gols, e foi eleito o melhor jogador da competição. Conhecido pelo faro de gol e pela personalidade marcante, construiu uma identificação especial com o Glorioso e ficou eternizado entre os grandes nomes da história do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo