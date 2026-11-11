Negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, logo após o Mundial de Clubes da Fifa, no meio de 2025, Igor Jesus não queria ter deixado o Botafogo rumo ao futebol europeu. Foi o que revelou seu empresário, Jefferson Batista, em entrevista nesta quarta-feira (11).

O agente do atacante criticou gestores da SAF na condução do negócio. Pela parte dos representantes do atleta, Igor ficaria mais tempo no Glorioso, mas o projeto, então tocado por John Textor, quis vendê-lo.

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— Quando a gente saiu do Botafogo, o que não foi da nossa vontade… Que fique bem claro isso. Queria que todos os botafoguenses ficassem sabendo que nós pedimos para ficar. Naquele momento, não fomos atendidos. Nossa intenção era permanecer. Foi declarado para todos os lugares do mundo que o Igor é apaixonado pelo Botafogo, porém, nossa saída não teve esse retorno pelo lado administrativo — disse o empresário, em entrevista à Band.

Há ainda uma pendência financeira do Botafogo com Igor Jesus, que, pelo carinho que tem com o clube, não acionou a Justiça para cobrar.

— Não estou falando de torcida, estou falando especificamente do lado administrativo. Fizemos essa negociação, o Botafogo rigorosamente não pagou o atleta 100%. Já tentamos fazer várias tentativas frustradas de renegociar, tentar ter um vínculo de ídolo do Botafogo. Mas a gente não teve essa reciprocidade dos administradores, tanto do passado quanto os atuais, em querer, de uma certa maneira, solucionar. É um atleta que não entrou judicialmente contra o clube pelo amor que sentimos, por tudo que vivemos — destacou.

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Igor Jesus, atualmente no Nottingham Forest, é ídolo do Botafogo (Foto: Godfrey Pitt/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

A dívida de Igor Jesus consta na recuperação judicial da SAF, a ser aprovada, no valor de cerca de R$ 12 milhões, enquanto a empresa que o agencia cobra na casa de R$ 5,5 milhões. Sobre uma volta, Jefferson foi bem claro e explicou as condições.

— Se um dia a gente voltasse, teria que ser para um projeto vitorioso, que dispute títulos e seja reconhecido por tudo que o Igor já construiu. Falo muito para ele: "O futebol é dinâmico, a gente não sabe o amanhã". Mas que as coisas fiquem bem claras: o Botafogo era a nossa vitrine. A gente tinha a visão que, com as saídas de Almada e Luiz Henrique, nós seríamos uma peça numa engrenagem dentro do Botafogo para que a gente concretizasse os nossos sonhos.

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Igor Jesus se despediu do Botafogo após passagem de sucesso em cerca de um ano. Foram 59 jogos, 17 gols marcados e seis assistências. O centroavante virou ídolo por ter sido um dos pilares das campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, em 2024.

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