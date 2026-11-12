Botafogo planeja retornos importantes para duelo com o Corinthians

O Botafogo se reapresentou no início da semana, após quatro dias de folga, para dar sequência ao trabalho durante a Data Fifa sob o comando do técnico Tite. O Glorioso, além dos ajustes táticos, busca deixar 100% jogadores que estavam no departamento médico e devem ficar à disposição na reta final da temporada.

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A situação mais preocupante é a de Danilo. Convocado para a Seleção e cortado logo em seguida, o camisa 8 tem lesão na coxa direita, chegou a treinar e treinar separado, mas, na atividade às vésperas da vitória sobre o Atlético-MG, sentiu a região e agravou. O clube não deu prazo, mas trata como difícil o retorno do meia.

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Tite, no entanto, pode ganhar opções para o sistema defensivo. Afastado desde 2025, o zagueiro Kaio Pantaleão vive a fase de transição do DM para o campo. Foi liberado, mas não relacionado para o último compromisso. A expectativa é que o defensor, recuperado de cirurgia no joelho direito, seja opção.

Kaio Pantaleão, zagueiro do Botafogo, pode voltar contra o Corinthians (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Outro nome da zaga prestes a voltar é Arthur Chaves, contratado na última janela. Titular com Tite no clássico com o Vasco, o jogador contundiu quadril e abdômen, e as dores o tiraram dos últimos jogos. Ele, assim como Pantaleão, já treina normalmente com o elenco no Lonier.

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Botafogo com desfalques

Por outro lado, o Alvinegro não deve ter l zagueiro Nahuel Ferraresi, convocado para a seleção da Venezuela, e o volante Domingos Andrade, à disposição de Angola. Huguinho, com a Seleção Brasileira Sub-20 até o dia 16, é aguardado em SP no dia seguinte para poder entrar em campo.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (18), fora de casa, contra o Corinthians. O Glorioso ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 42 pontos.

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