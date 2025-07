O Al Ain, dos Emirados Árabes, se despediu de Matías Segovia nesta quinta-feira (3). O atacante do Botafogo, que foi carinhosamente apelidado de Segovinha no Brasil, estava emprestado pelo Alvinegro ao time que disputou o Mundial de Clubes.

O paraguaio de 22 anos foi emprestado pelo Botafogo em julho do ano passado para o time dos Emirados Árabes. Ele chegou ao time carioca em abril de 2023 por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões, na cotação da época) e virou um xodó da torcida, ganhando até homenagem em forma de música pelo estilo envolvente de jogo.

Apesar de demonstrar muita habilidade com a bola, Segovinha não conseguiu desempenhar o sucesso que era esperado pelo Botafogo. Em 2023, disputou 26 jogos pelo time carioca, não marcou nenhum gol e deu apenas duas assistências. Com a frustração coletiva pela perda do título do Brasileirão que parecia garantido naquele ano, Segovinha entrou para a lista de decepções do Botafogo e acabou perdendo espaço e prestígio no elenco.

Emprestado pelo Botafogo, Segovinha foi o melhor em campo nos Emirados Árabes (Foto: Divulgação / Al Ain)

Em 2024, disputou três jogos pelo Botafogo e foi emprestado ao Monlebeek, da Bélgica. Por lá, disputou sete jogos e também não participou diretamente de nenhum gol no primeiro semestre do ano. Em julho, foi cedido ao Al Ain e voltou a ter bons momentos na carreira. Na temporada 2024-25, disputou 19 jogos, sendo titular em 11, marcou três gols e deu três assistências pelo Al Ain.

Quando Botafogo volta a campo?

Após a eliminação no Mundial de Clubes, o Botafogo retornou ao Brasil para disputar as competições restantes no calendário do Alvinegro. O primeiro torneio a ser retomado depois da pausa para o torneio da Fifa será o Campeonato Brasileiro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela do retorno do Brasileirão e definiu a data do clássico entre Vasco e Botafogo, pela 13ª rodada. As equipes irão se enfrentar no dia 12 de julho (sábado), às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, no Distrito Federal.