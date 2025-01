O mercado da bola do Botafogo começou a movimentar nos últimos dias. Com 15 saídas confirmadas, o clube alvinegro, agora, começa a fechar suas primeiras contratações para a temporada, e repor carências do elenco. Até o momento, o Glorioso já fechou com quatro jogadores, mas ainda há negociações em andamento.

Apesar do acerto com jogadores, nenhum reforço foi anunciado pelo clube, e demora nas contratações tem deixado torcedores preocupados com a janela de transferências. Porém, de acordo com o levantamento do Lance!, no mesmo período do ano passado, o Botafogo havia anunciado cinco reforços, destes, apenas três acabaram se tornando titulares.

Os principais jogadores do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão só chegaram na segunda janela de transferências. Porém, em janeiro de 2024, o Glorioso anunciou o goleiro John, os zagueiros Alexander Barboza e Lucas Halter, o atacante Savarino, e Jeffinho, de empréstimo do Lyon.

Primeira janela de transferências do Botafogo

Luiz Henrique - 1 de fevereiro

Jeffinho (atacante, Lyon) - 5 de janeiro

Savarino (atacante, Real Salt Lake) - 11 de janeiro

Damián Suárez (lateral-direito, Getafe) - 9 de fevereiro

Alexander Barboza (zagueiro, Libertad) - 8 de janeiro

Gregore (volante, Inter Miami) - 19 de fevereiro

John (goleiro, Santos) - 4 de janeiro

Lucas Halter (zagueiro, Goiás) - 7 de janeiro

Óscar Romero (meio-campista, Pendikspor) - 18 de março

Pablo (zagueiro, Flamengo) - 2 de fevereiro

Raul (goleiro, São Luiz) - 7 de março

Emerson Urso (atacante, Audax-RJ) - agosto de 2023

O principal jogador desta janela só chegou em fevereiro: Luiz Henrique, que até aquele momento, se tornaria a maior contratação do futebol brasileiro, posteriormente superado por Thiago Almada.

Os 11 iniciais do time campeão da Libertadores foram: John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Destes, cinco foram contratações da primeira janela, enquanto cinco chegaram apenas no meio do ano.

Vitinho, Adryelson (empréstimo), Alex Telles, Almada e Igor Jesus chegaram na segunda janela. Além do zagueiro Bastos, titular da posição, porém fora da reta final por lesão na coxa esquerda. Apenas o capitão Marlon Freitas foi o remanescente da temporada de 2023 entre os titulares.

Até o momento, o Botafogo fechou a transferência de quatro jogadores: Jeffinho, Arthur, Wendel, Leo Linck e Jair. Porém, Wendel, só deve chegar ao clube brasileiro no meio do ano para jogar o Mundial de Clubes. O Glorioso ainda negocia uma liberação imediata com o Zenit.

Além destes, as negociações com Bitello estão bem avançadas, mas a contratação do meia, cotado para substituir Thiago Almada, ainda não está concluída. O Dínamo de Moscou dificulta as tratativas para liberar o jogador, que já aceitou os termos do clube carioca.

Em novembro, John Textor deixou claro sobre o planejamento do Botafogo para 2025. Em coletiva de imprensa no Lyon, o empresário não escondeu que a equipe brasileira planeja vender jogadores.

– Nosso plano no Botafogo é vender muito e comprar ainda mais. É aumentar o nível, estar no top-3 do Brasil todo ano, lutar pela Libertadores todo ano.

Apesar da quantidade de atletas deixando o clube, a espinha dorsal da equipe titular campeã do Brasileirão e Libertadores não sofrerá grandes mudanças. Até então, apenas Luiz Henrique e Thiago Almada precisarão ser repostos. Algo já esperado em planejamento.

