Saiba como ‘crise’ no Porto causada por brasileiro pode impactar o Botafogo

Com apenas seis meses no cargo, o Porto demitiu o técnico Vítor Bruno na segunda-feira (20), após derrotas consecutivas para Nacional e Gil Vicente, no Campeonato Português. A passagem do treinador foi marcada pelo seu relacionamento difícil com os jogadores, em especial com o brasileiro Pepê, ex-Grêmio. Livre no marcado, o mister interessa a um clube brasileiro: o Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da bola: Contratação do Chicago Fire pode facilitar ida de Neymar ao Santos

Em junho de 2024, Vítor Bruno assumiu o comando técnico do Porto com a missão de substituir Sérgio Conceição, considerado um dos maiores treinadores da história recente do clube, com 11 títulos em sete temporadas.

Na temporada 2024/25, o Porto vive em crise após série negativa no Campeonato Português. Os Dragões ocupam a 3ª colocação com 40 pontos, quatro atrás para o líder Sporting e três a menos do que o rival Benfica. Além disso, o clube foi eliminado da Taça da Liga de Portugal.

continua após a publicidade

O relacionamento interno no Porto foi o maior problema na passagem de Vítor Bruno na equipe. A gota d'água aconteceu na derrota por 3 a 1 para o Gil Vicente, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Português. Na coletiva pós-jogo, o português respondeu uma pergunta sobre a ausência de Pepê na partida.

— O Pepê não está aqui porque não quer — disse Vítor Bruno.

Após a declaração, Pepê criticou o técnico publicamente nas redes sociais. No texto, o brasileiro revela que sofreu boicote de português nos treinamentos.

continua após a publicidade

"O Pepê não está aqui porque não quer", diz cara me excluiu do treino por fazer gol na mini baliza com força, que mandou eu treinar a semana toda sozinho em volta do campo. Sempre fui honesto e sabia que não vinha passando por um momento bom, e que precisava melhorar, mas nunca deixei de ser profissional e desrespeitar alguém ou o clube, como alguns dizem.



E é sujo da parte de alguns em que falar que eu não vi o jogo, sendo que assisti do começo ao fim com minha família, e meus amigos. É mais fácil julgar do que ir atrás da verdade. Pepê, sobre Vítor Bruno

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pepê em ação com a camisa do Porto (Foto: Divulgação)

E o Botafogo?

O Botafogo, por sua vez, busca um novo técnico nesta temporada, visto que Artur Jorge deixou o clube após as conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2024. O português assinou com o Al-Rayyan, do Catar.

Assim, Vítor Bruno aparece como potencial candidato a ser escolhido pela diretoria alvinegra. No histórico recente glorioso, três técnicos portugueses passaram pelo clube: Luís Castro, Bruno Lage e o próprio Artur Jorge.

Vítor Bruno, de 42 anos, atua na área técnica desde 2008, e teve passagens por Nantes, Vitória de Guimarães e Braga. Como treinador principal, o Porto foi o único trabalho do português.