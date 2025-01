O ano de 2024 foi histórico para o Botafogo, mas também está marcado como o melhor da carreira de Luiz Henrique. O atacante foi cedo para a Europa, mas encontrou no Alvinegro, e no retorno ao Brasil, o caminho para trilhar seu caminho de glórias, conquistas e se transformar no principal jogador da América. Agora, o camisa 7 recalcula rota e embarca para a Rússia para defender o Zenit em 2025.

O clube russo fez uma proposta de 35 milhões de euros, cerca de R$ 218 milhões, pelo jogador, que foi o grande destaque da última temporada, e o Glorioso aceitou a oferta. O atleta de 25 anos, incialmente, titubeou sobre um acerto com o Zenit, mas mudou de ideia, e as conversas avançaram. Além dos € 35 milhões de euros, Luiz Henrique ainda pode render mais 5 milhões de euros em metas.

Agora, apenas detalhes burocráticos estão entre a concretização da venda do jogador, que já esta marcada na história do Alvinegro, assim como a sua chegada. O atleta já embarcou para Doha, onde vai se juntar ao resto do elenco russo para a pré-temporada.

Em negociação, foi acordado que o Botafogo ainda vai manter 20% dos direitos econômicos do atacante, o que pode gerar mais retorno econômico em caso de uma futura venda.

Podendo render cerca de R$ 250 milhões aos cofres alvinegros, o 'Rei da América' se tornou, e por muito, a venda mais cara da história do Botafogo, e também, a maior venda de um atleta com mais de 21 anos no futebol brasileiro.

Antes do LH, quem ocupava a posição de venda mais cara do clube de General Severiano era Jeffinho, em 2023, ao se transferir para o Lyon, de John Textor, por um valor de 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais, na cotação da época. No entanto, ele retornou ao clube em 2024. Em terceiro lugar, fica Vitinho, vendido para o CSKA Moscou, no fim de 2013, por um valor aproximado de 9,5 milhões de euros. Atualmente, ele atua na Arábia Saudita, no Al-Ettifaq.

Além da equipe russa, Luiz Henrique também teve propostas da Fiorentina, da Itália, e de times da Inglaterra, além da opção de se transferir para o Lyon, da França, assim como Thiago Almada.

Chegada como maior contratação do futebol brasileiro

Em fevereiro, o jogador foi anunciado como a maior contratação do futebol brasileiro. Aos 23 anos, atacante deixou o mercado europeu, vindo do Real Betis, da Espanha, e logo tomou conta dos holofotes. Ao todo, John Textor, desembolsou cerca de R$ 106 milhões para a contratação do jogador, que ao fim da temporada, mostrou ter valido o investimento, ao conquistar o Brasileirão e a Libertadores, marcando gol na final contra o Atlético-MG. Por fim, Luiz Henrique foi vendido pelo dobro do valor, em reais.

