Depois de perder os primeiros dias na pré-temporada, o zagueiro Bastos se apresentou ao Botafogo, nesta segunda-feira (20), para iniciar preparação para o clássico contra o Fluminense, primeiro compromisso oficial da equipe principal em 2025. O resto do elenco alvinegro se apresentou na última terça-feira (14).

A maioria dos jogadores do profissional se apresentaram ao CT Lonier na última terça-feira (14) para iniciar a temporada. Porém, alguns jogadores adiaram o início dos treinos por questões de logística previamente acordados com o clube, como Savarino e Bastos.

O zagueiro passou parte das férias em preparação inicial para se recuperar de leão na coxa esquerda, sofrida no duelo contra o Palmeiras, no segundo turno do Brasileirão, que o tirou da final da Libertadores e da reta final do campeonato nacional.

Apesar de ter se apresentado com atraso, o venezuelano retornou ao clube na última sexta-feira (17), três dias depois do resto do elenco. Já o angolano, com auxílio de um personal trainer, trabalhou mecanismos de longevidade, recuperação e prevenção de lesões, além de ter feito um reforço na posterior da coxa.

O elenco principal do Botafogo terá duas semanas de treino até o clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, no dia 29 de janeiro. A próxima atividade do grupo acontecerá nesta quarta-feira (15), pela manhã, também no CT Lonier.

