A derrota para o Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abib Chedid, no último sábado (12), fez o Botafogo perder a invencibilidade que tinha enfrentando equipes paulistas, que durou quase dois anos. O time da estrela solitária não era derrotado uma equipe paulista desde o final de 2023.

A última derrota havia sido a fatídica virada de 4 a 3 para o Palmeiras, pelo Brasileirão, que marcou início da perda do título do Brasileirão do mesmo ano. Desde a derrota, o Alvinegro acumulou uma sequência de 17 jogos sem perder para equipes do estado.

Neste período de invencibilidade, até cair contra o Bragantino, o Botafogo conquistou nove vitórias e teve oito empates. Além disso, partidas contra equipes paulistas foram muito importantes para que a equipe, que era treinada por Artur Jorge no ano passado, conquistasse a Libertadores e o Brasileirão.

Classificações emociontes do Botafogo

Durante a caminhada do título da Libertadores, o Alvinegro eliminou três equipes paulistas e a primeira delas foi o próprio Bragantino. A equipe que era comandada pelo então interino Fábio Matias, hoje técnico do Juventude, eliminiou o Mussa Bruta na Pré-Libertadores após vencer por 3 a 2, no agregado do confronto.

Nas oitavas, o Glorioso reencontrou o Palmeiras e as duas equipes fizeram dois dos melhores jogos da competição na edição e o confroto terminou de maneira emocionante com a equipe carioca levando a melhor no agregado, vencendo por 4 a 3.

Jogadores do Botafogo comemorando um dos gols no Allianz. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Na fase seguinte, o Alvinegro eliminou o São Paulo após dois empates emocionates. A decisão foi para o pênaltis, John decidiu após defender a cobrança de Rodrigo Nestor e Matheus Martins garantiu a equipe na semifinal.

Tabu quebrado e vitórias importantes no Brasileirão

No primeiro turno do último Brasileirão, o Botafogo venceu o Corinthians por 1 a 0, em Itaquera, e conquistou a primeira vitória de sua história na casa do Timão. Essa também foi a primeira vitória sobre a equipe na capital paulista desde 2012.

Na reta final, o Glorioso teve uma grande atuação e venceu o Palmeiras, no Allianz, por 3 a 1. A partida deixou a equipe de Artur Jorge para a final da Libertadores, que foi disputada alguns dias depois. O Alvinegro foi a sacramentar o título do Brasileirão em uma vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Nilton Santos.