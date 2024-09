Botafogo vence o São Paulo nos pênaltis e avança à semifinal da Libertadores

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/09/2024 - 23:55 • São Paulo (SP)

O Botafogo está classificado para a semifinal da Copa Libertadores, depois de 51 anos. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar com o São Paulo, no Morumbis, na noite desta quarta-feira (25), com direito a gols de Thiago Almada e Calleri, a vaga foi decidida nos pênaltis, Nas cobranças, 5 a 4 para o Glorioso. Agora, o time carioca aguarda o vencedor de Peñarol x Flamengo, nas semanas de 23 e 30 de outubro. O Tricolor, por sua vez, não perdia em casa para times brasileiros na Libertadores desde 2013.

Como foi a partida?

Uma semana após o empate sem gol no Rio de Janeiro, o primeiro tempo do jogo de volta começou com domínio botafoguense, que conseguia trocar os melhores passes no meio e evitar os espaços para os donos da casa. Não à toa, balançou a rede aos 14 minutos. Savarino fez boa jogada, e Thiago Almada aproveitou o rebote do goleiro Rafael para marcar.

O ataque do Tricolor não funcionava. Com Calleri bem marcado, o técnico Zubeldía optou por colocar Luciano na vaga de William Gomes. O duelo passou a ficar um pouco mais equilibrado e, após toque no braço de Bastos na área, pênalti para o Tricolor. Na cobrança, Lucas Moura mandou por cima do gol do Botafogo, já nos acréscimos.

O Tricolor voltou para a etapa complementar com postura mais ofensiva. Aos 10, Rato obrigou o goleiro John a trabalhar e, pouco tempo depois, Calleri perdeu um gol inacreditável. O argentino recebeu a bola na segunda trave e, com o gol livre, mandou por cima. O São Paulo tentava não se abater com o resultado negativo, e Lucas Moura teve outra boa chance, mas parou em defesaça do goleiro botafoguense. Aos 41, no entanto, Calleri levou a torcida à loucura. André Silva avançou pela esquerda e cruza na medida para o argentino cabecear e empatar a partida.

Nos minutos finais, um início de briga acabou com jogadores expulsos dos dois lados, sendo Rafinha e Gatito Fernández os que receberam o vermelho.

Pênaltis

Nas cobranças do lado do São Paulo, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Igor Vinícius e Luciano converteram, enquanto Calleri e Nestor perderam. Pelo Botafogo, marcaram Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Marçal, Almada e Matheus Martins, e apenas Vitinho perdeu.

O que vem por aí?

As duas equipes voltam suas forças para o Brasileirão. O São Paulo tem um clássico contra o Corinthians no domingo (29), às 16h, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada da competição. O time paulista é o quinto colocado, com 44 pontos. Já o líder Botafogo, com 56 pontos, encara o Grêmio no sábado (28), às 21h30m, no mesmo local.

Lucas Moura (à esquerda) se desespera com mais uma chance perdida (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 1 BOTAFOGO

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 21h30m (de Brasília).

📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP).

🥅 Gols: Thiago Almada (14'/1°T) (0x1); e Calleri (41'/2ºT).

🟨 Cartões amarelos: Bobadilla, Rodrigo Nestor e Igor Vinícius (São Paulo); Alexander Barboza, John e Marçal (Botafogo).

🟥 Cartões vermelhos: Rafinha (São Paulo); e Gatito Fernández.

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington (Michel Araújo); Luiz Gustavo, Bobadilla (Rodrigo Nestor); Wellington Rato (André Silva), Lucas Moura e William Gomes (Luciano); Calleri.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge

John; Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa (Adryelson) e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino (Tchê Tchê) e Thiago Almada; Igor Jesus.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Darío Herrera (ARG).

🚩 Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Cristián Navarro (ARG).