Botafogo vence Palmeiras fora de casa e reassume liderança do Brasileirão

O Botafogo derrotou o Palmeiras por 3 a 1 nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro a duas rodadas do fim. Os gols do Glorioso foram marcados por Gregore, em jogada ensaiada, Savarino e Adryelson. Richard Ríos, nos acréscimos do segundo tempo, descontou.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

Confira a classificação do Brasileirão e simule os resultados das últimas rodadas

Com a vitória, o time comandado por Artur Jorge chegou a 73 pontos e depende apenas de si para conquistar o título. O Palmeiras, por sua vez, permanece na vice-liderança, com 70 pontos.

Como foi o jogo?

Empatados na tabela de classificação, Palmeiras e Botafogo foram cautelosos durantes os primeiros minutos e pouco criaram. Com o embalo da torcida no Allianz Parque, a equipe mandante começou a pressionar o rival e quase viu Rony, aos dez minutos, abrir o marcador após cruzamento de Marcos Rocha.

continua após a publicidade

Quem abriu o placar, no entanto, foi o Glorioso. Em cobrança ensaiada de escanteio, Alex Telles encontrou Almada, que ajeitou para Gregore balançar a rede. Atrás no placar, o Verdão aumentou a pressão e quase empatou com Rony, que acertou a trave direita do goleiro John. Nos minutos finais do primeiro tempo, o jogo se transformou em um duelo de ataque contra defesa, com o Botafogo levando perigo nos contra-ataques.

+ Leila Pereira cobra CBF e questiona torcida única em Cruzeiro x Palmeiras: 'Inaceitável'

O Palmeiras voltou melhor do intervalo e voltou a levar perigo ao gol defendido por John, que recebeu cartão amarelo por atrasar o jogo aos 12. O clube paulista, por sua vez, viu a superioridade desaparecer após a expulsão de Marcos Rocha. Inicialmente, Wilton Pereira sampaio havia mostrado cartão amarelo, mas após revisão no VAR, optou pelo vermelho.

continua após a publicidade

Atrás no marcador, o Palmeiras foi dominado pelo rival, que ampliou com Savarino e Adryelson. Já nos acréscimos, Richard Ríos descontou para o Verdão.

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no dia 4 de dezembro, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo encara o Atlético-MG no sábado (30), em Buenos Aires (ARG), pela decisão da Copa Libertadores.

Gregore, do Botafogo, comemora gol marcado contra o Palmeiras (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 3 BOTAFOGO

36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Richard Ríos (PAL); Gregore, Savarino e Adryelson (BOT);

🟨 Cartões amarelos: Allex Telles, Alexander Barboza, John, Almada (BOT)

🔴 Cartão vermelho: Marcos Rocha

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno (Maurício), Richard Ríos e Raphael Veiga (Mayke); Felipe Anderson (Flaco López), Estêvão (Menino) e Rony (Rony).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos (Adryelson), Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore, Marlon Freitas, Almada (Eduardo), Savarino e Luiz Henrique (Matheus Martins); Igor Jesus (Júnior Santos).