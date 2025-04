Botafogo vai mal e perde para o Bragantino pelo Brasileirão

O Botafogo teve uma tarde pouco inspirada em Bragança Paulista e perdeu para o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0. Na tarde deste sábado (12), no Estádio Nabi Abi Chedid, o atual campeão brasileiro encontrou dificuldade diante do Massa Bruta e, com gol relâmpago nos primeiros minutos da etapa inicial, conheceu sua primeira derrota no Brasileirão - ela deu fim a uma sequência de 18 partidas de invencibilidade na competição.

Com o resultado, o Glorioso segue com quatro pontos na tabela de classificação e volta a campo na próxima quarta-feira (16), no Nilton Santos, contra o São Paulo, às 18h30 (de Brasília). O Bragantino, por sua vez, tem a mesma pontuação e também jogará na quarta, às 19h, contra o Sport, fora de casa.

Como foi Bragantino x Botafogo?

Foi um começo longe do ritmo ideal do Botafogo, que sofreu o primeiro golpe logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio curto, Alex Telles foi facilmente driblado por John John, que foi ao fundo e cruzou na pequena área para Eduardo Sasha, sozinho, empurrar para o fundo da rede.

A primeira etapa foi resumida em erros. Apesar de as duas equipes contarem com muito espaço para construírem as jogadas, no terço final, muitas decisões erradas. Pelo lado do Alvinegro, Artur, Patrick de Paula e Igor Jesus desperdiçaram bons lances com superioridade numérica. Já o Massa Bruta, quando chegou, parou na grande defesa de John após finalização de Mosquera.

Na volta do intervalo, o duelo foi marcado pelo nervosismo e muita disputa física na faixa central. Isso não favorecia ao Botafogo, que tinha como peça de organização no meio-campo Patrick de Paula, em dia de pouca inspiração - assim como a maioria da equipe carioca.

Com as alterações, Renato Paiva viu o Botafogo melhorar bastante quanto a desempenho em campo. Matheus Martins e Cuiabano deram mais profundidade pela esquerda, criaram boas jogadas na linha de fundo, mas a conclusão seguiu como grande ponto a ser resolvido.

Confortável, o Red Bull Bragantino abaixou suas linhas em meio à pressão e foi para o combate. Aguardando os contra-ataques, o time da casa se comportou perfeitamente dentro do padrão tático estabelecido pelo técnico Fernando Seabra e segurou o resultado para somar três pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 1 x 0 Botafogo

3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

🥅 Gols: Eduardo Sasha 4'/1ºT (1x0);

Cartões: John John e Cleiton (RBB); Marlon Freitas e Gregore (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Guilherme) e John John; Lucas Barbosa (Vinicinho), Mosquera e Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Mastriani) e Patrick de Paula (Matheus Martins); Savarino, Artur (Santi Rodríguez) e Igor Jesus.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

4️⃣ Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)