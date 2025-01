O Botafogo venceu o Fast Clube-AM, de virada, por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), pelo jogo de estreia do Grupo 1 da Copinha, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga (SP). Naimerson foi o autor do gol da equipe amazonense, enquanto Kaique Pereira fez o de empate e Zappelini o da vitória. O Glorioso volta a campo no próximo domingo (5), contra o Floresta, às 19h (de Brasília), na Arena Plínio Marin.

Como foi a partida?

A estreia do Botafogo na Copinha não começou como esperado. Logo nos primeiros minutos do primeiro tempo, Januário derrubou Vinicius na área e cometeu o pênalti para Naimerson abrir o placar para o Fast Clube-AM. Apesar de levar primeiro nos minutos seguintes, o Glorioso não conseguiu aproveitar as oportunidades para empatar a partida. No minuto final da primeira etapa, o time carioca chegou pela direita, Welington finalizou, e a defesa afastou, mas a bola voltou em João Pedro, que finalizou de primeira e marcou. Parázinho, do Fast, tirou a bola já dentro do gol, mas o árbitro não viu que a bola entrou e mandou o jogo seguir. Sem árbitro de vídeo, o Alvinegro foi para o intervalo com a desvantagem no placar.

Mas, no segundo tempo, a história foi outra. O técnico Leonardo Ramos mexeu no time e colcou peças fundamentais para uma reação: Zappelini e Kaique Pereira. Logo no primeiro minuto, os jogadores que haviam acabado de entrar, encontraram o gol de empate. Zappelini fez a jogada pela direita, e Kaique Pereira empatou a partida em lance parecido com o gol que não foi dado ao Botafogo no primeiro tempo. E a estrela do jogo foi ele memso: Cauã Zappelini, que aproeitou a rebatida da defesa e mandou na gaveta, marcando o gol da virada.

O que vem por aí?

Com os três pontos, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (5), pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha, contra o Floresta, a partir das 19h (de Brasília), na Arena Plínio Marin. Em seguida, encara o Votuporanguense-SP, na quarta-feira (8), no mesmo horário, pela rodada final da primeira fase.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 1 x 1 Fast Clube-AM - Copinha 2025

1ª rodada - Grupo 1

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Plínio Marin, em Votuporanga (SP)

🥅 Gol: Naimerson (05'/1ºT), Kaique Pereira (01'/2ºT), Zappelini (30'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Darlan (Fast), Caio Valle (Botafogo),

BOTAFOGO (Técnico: Leonardo Ramos)

Luiz Fabiano, Felipe Januário, Marquinhos, Pimenta, Justino, João Pedro, Kauan Toledo, Murilo, Weliton (Caio Valle), Charles (Lucas Camilo) e Lucas Santos (Kayky Silva).

FAST CLUB (Técnico: Darlan Borges)

Holliwer, Pará, Machado, Alex, Raphá, Vitinho, Claudinho, Quiel, Vinicius, Naimerson, Marley.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juliano José Rodrigues Alves

🚩 Assistentes: Ricardo Busette e Giovanni Crescêncio (auxiliares); Paulo Cesar Francisco (quarto árbitro);

Resultados do dia na Copinha

