Veja datas e horários de jogos do Botafogo no Campeonato Carioca

O ano começou e, desta vez, o Campeonato Carioca terá o seu início mais cedo. Nesta quinta-feira (2), a FERJ divulgou a tabela detalhada dos jogos previstos pela Taça Guanabara. O Botafogo entra em campo contra o Maricá, no Nilton Santos, no primeiro dia da competição, no sábado (11), a partir das 16h (de Brasília).

Ao conquistar o título inédito da Libertadores e o Brasileirão logo na sequência, a equipe principal estendeu sua temporada para a disputa da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Por conta da longa trajetória vitoriosa de 2024, a reapresentação do time acontecerá depois do início do Campeonato Carioca. Assim, os primeiros jogos do Estadual serão disputados por um grupo de atletas que disputou recentemente o Brasileiro Sub-23 e por jovens do Sub-20, além de jogadores que retornam de empréstimo.

Os jogadores que disputarão o Campeonato Carioca se apresentam no CT Lonier nesta quinta-feira (2) para iniciar a preparação. Sob o comando de Carlos Leiria (Treinador do Sub-20), o grupo irá disputar as cinco primeiras rodadas do Estadual.

Posteriormente, no dia 14 de janeiro, o elenco principal alvinegro voltará às atividades com a reapresentação marcada também para o CT Lonier. A equipe terá duas semanas de preparação até o clássico contra o Fluminense, válido pela sexta rodada do Carioca, e depois terá o primeiro grande objetivo do ano contra o Flamengo na decisão da Supercopa Rei do Brasil, no dia 2 de fevereiro, em Belém-PA.

Confira a tabela de jogos do Botafogo no Campeonato Carioca

Botafogo x Maricá - 16h - Nilton Santos Botafogo x Portuguesa - 21h30 - Nilton Santos Sampaio Côrrea x Botafogo - 16h30 - A definir Botafogo x Volta Redonda - 21h30 - Nilton Santos Botafogo x Bangu - 18h - Nilton Santos Botafogo x Fluminense - 21h30 - Nilton Santos Flamengo x Botafogo - 21h30 - Maracanã Nova Iguaçu x Botafogo - 21h30 - A definir Botafogo x Madureira - 21h30 - Nilton Santos Boavista x Botafogo - 19h - Elcyr Resende* Vasco x Botafogo - 16h - A definir

