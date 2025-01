Artur Jorge abre mão de bônus por títulos para acertar rescisão com o Botafogo

O vínculo entre Botafogo e Artur Jorge se encerrou. O técnico, que está acertado com o Al-Rayyan, do Catar, chegou a um acordo com o Alvinegro por sua rescisão para assinar definitivamente com o clube catari. A informação foi primeiramente divulgada pela "ESPN" e confirmada pelo Lance!.

O principal impasse entre as partes era a multa rescisória do treinador que deveria ser paga pelo Al-Rayyan. Porém, agora, o treinador abriu mão do bônus que receberia pelos títulos do Brasileirão e Libertadores conquistados em 2024.

De acordo com a apuração do Lance!, o português desejava permanecer no clube carioca em 2025 e comunicou as propostas recebidas à direção. No entanto, passou a considerá-las com mais atenção diante da indefinição por parte do Botafogo. Outro empecilho foi a falta de disposição do Glorioso em tentar igualar as ofertas apresentadas no período.

Mesmo após arrecadar quase R$ 20 milhões em bônus pelas conquistas na temporada, Artur Jorge e sua comissão técnica decidiram aceitar a oferta do Al-Rayyan, considerada mais atrativa do que a atual em termos financeiros.

Com os valores equivalentes, a multa rescisória de € 3 milhões (R$ 20 milhões) será “trocada” pelos bônus que o treinador teria direito a receber. Assim, o português fica livre para assinar com a equipe cataria para 2025, e assim, encerrar sua passagem pelo futebol brasileiro.

