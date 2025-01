O Botafogo encara o Fast Clube-AM, nesta quinta-feira (2), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 1 da Copinha. Em um primeiro tempo movimentado, o último lance poderia ter valido o empate para o Glorioso, que vinha perdendo a partida por 1 a 0. Mas, apesar da bola ter ultrapassado a linha, o árbitro optou por não marcar o gol.

Logo no início do primeiro tempo, aos cinco minutos, Naimerson, do Fast Clube, converteu a penalidade com categoria, sem chances para o goleiro Luís Fabiano, e abriu o placar para o time amazonense. Após o gol o Alvinegro chegou a pressionar o adversário, mas não conseguiu fazer frente à uma defesa bem postada.

No minuto final da primeira etapa, o time carioca chegou pela direita, Welington finalizou, e a defesa afastou, mas a bola voltou em João Pedro, que finalizou de primeira e marcou. Parázinho, do Fast, tirou a bola já dentro do gol, mas o árbitro não viu que a bola entrou e mandou o jogo seguir. Na Copinha, não há o árbitro de vídeo.

Nas redes sociais, os torcedores se revoltaram com o gol renegado do Botafogo, que poderia ser o empate antes mesmo do intervalo. Confira os comentários:

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Fast Club

1ª rodada - Grupo 1 - Copinha

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Plínio Marin, em Votuporanga (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️ Arbitragem: Juliano José Rodrigues Alves (árbitro); Ricardo Busette e Giovanni Crescêncio (auxiliares); Paulo Cesar Francisco (quarto árbitro); Renata Neves Leite (VAR)

ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO (Técnico: Leonardo Ramos)

Luiz Fabiano, Felipe Januário, Marquinhos, Pimenta, Justino, João Pedro, Kauan Toledo, Murilo, Weliton, Charles e Lucas Santos