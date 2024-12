Saiba quem é Kaique, promessa milionária do Botafogo na Copinha

O Botafogo oficializou, nesta quinta-feira (26), a lista dos convocados para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior na primeira semana de janeiro. Com o início do Campeonato Carioca antecipado, a equipe sub-20 disputará os primeiros confrontos no regional, enquanto o sub-17 entra em campo pela Copinha já no dia 2. No elenco, o lateral Kaique, de 17 anos, é uma joia alvinegra para ficar de olho na competição juvenil.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo busca contratação de jovem do futebol europeu, ex-Vasco

▶️ Mercado da Bola: Botafogo empresta defensor para outro clube da Série A do Brasileirão

O jogador assino, na última semana, seu contrato profissional com o Glorioso. O vínculo com o clube vai até novembro de 2027 e inclui uma multa rescisória de pouco mais de 138 milhões de reais. Considerado uma das principais promessas da base alvinegra, o atleta vem construindo uma trajetória consistente no clube, onde é o jogador com mais tempo na sua categoria.

Kaique chegou ao Botafogo com apenas 10 anos, após superar uma peneira com cerca de 10.000 crianças realizada no Estádio Caio Martins, em Niterói. Desde então, passou por diversas etapas do processo formativo, vivenciando toda a transição do clube, desde o rebaixamento à venda para a SAF.

continua após a publicidade

Em 2024, o lateral se destacou como um dos atletas que mais atuaram na temporada, com 35 partidas entre os times sub-17 e sub-20, integrando a equipe campeã do Torneio OPG. Polivalente, o jovem é conhecido por sua capacidade de contribuir tanto no ataque quanto na defesa. Ele acumula participações diretas em gols, com chegada frequente à área adversária, além de ser eficiente em desarmes e bloqueios defensivos.

– Esse momento é muito especial para mim. Desde pequeno, sempre sonhei em vestir a camisa profissional do Botafogo e ter minha trajetória reconhecida pelo clube é motivo de muito orgulho. Espero criar ainda mais raiz aqui e dar passos maiores.

continua após a publicidade

O jogador tem sua ascensão acompanhada de perto pelo clube. Ele revela que se inspira muito em Alex Telles, lateral-esquerdo do time profissional, e espera seguir os passos do seu espelho e continuar crescendo no clube.

– Quero continuar evoluindo e dando o meu melhor para retribuir a confiança que o Botafogo depositou em mim. Tenho referências aqui dentro do clube, como Alex Telles. Me inspiro bastante nele, especialmente depois desse ano tão especial que o clube viveu. Vou seguir trabalhando e sei que esse é apenas o começo.

A assinatura do contrato marca mais um capítulo de Kaique na base alvinegra. A estreia do Glorioso será diante do Fast Clube-AM, na quinta-feira (2), em Votuporanga.

Confira os inscritos

GOLEIROS

CRISTIANO (2005)

JOAQUIM (2006)

LUIZ FABIANO (2005)

ZAGUEIROS

KAUÃ BRANCO (2006)

MARQUINHOS (2007)

PAULO GUSTAVO (2005)

PIMENTA (2006)

RYAN (2005)

LATERAIS-ESQUERDOS

JOÃO PEDRO (2006)

KAIQUE PEREIRA (2007)

LUCYO (2006)

LATERAIS-DIREITOS

FELIPE JANUÁRIO (2007)

KAUÊ LEONARDO (2005)

RODRIGO GUET (2006)

VOLANTES

JOSIMAR (2005)

JUSTINO (2006)

KAIO SANTOS (2006)

MURILO (2005)

MEIO-CAMPISTAS

BERNARDO VALIM (2006)

CAIO VALLE (2007)

CAUÃ ZAPPELINI (2007)

CHARLES (2004)

LUCAS CAMILO (2006)

ATACANTES

IAGO (2007)

KAIKY SILVA (2006)

KAUAN TOLEDO (2006)

KAYKE (2006)

LUCAS SANTOS (2005)

RAFAEL LOBATO (2006)

WELITON (2005)

Jogos do Botafogo na fase de grupos

02/01 - 21H30 | Botafogo x Fast Clube-AM - Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv

05/01 - 19H | Floresta-CE x Botafogo - Arena Plínio Marin | Transmissão: CazéTV

08/01 - 19H | Votuporanguense-SP x Botafogo - Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv

Kaique assina contrato milionário com o Botafogo até 2027. (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo