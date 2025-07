Davide Ancelotti é o quinto treinador mais jovem da história do Botafogo

Anunciado nesta terça-feira (8) como o novo treinador do Botafogo, Davide Ancelotti já faz história no clube, não só por seu sobrenome famoso, mas também pela sua juventude. Com apenas 35 anos — ele completa 36 no próximo dia 22 de julho —, o filho de Carlo Ancelotti se torna o quinto técnico mais jovem a liderar o Glorioso desde a sua fundação.

O título de mais jovem ainda pertence a Paulo Autuori, que assumiu interinamente em 1986, aos 30 anos. Ele esteve à frente do time em 11 partidas, conquistando seis vitórias, dois empates e três derrotas, e ficou por cerca de seis meses até ser substituído por Sebastião Leônidas.

Paulo Autuori, em sua última passagem pelo Botafogo, comandou a equipe durante parte da temporada 2020 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Logo atrás dele, temos Zezé Moreira, que assumiu o time em 1948 com 31 anos, Ernesto Guedes, que chegou em 1982 aos 33, e o próprio Sebastião Leônidas, que tomou as rédeas do alvinegro em 1938, aos 34 anos.

📊 Técnicos mais jovens da história do Botafogo

1. Paulo Autuori – 30 anos (1986)

2. Zezé Moreira – 31 anos (1948)

3. Ernesto Guedes – 33 anos (1982)

4. Sebastião Leônidas – 34 anos (1938)

5. Davide Ancelotti – 35 anos (2025)

Primeiro italiano no comando

Além da juventude, Davide será o primeiro italiano a dirigir o time em toda a história e apenas o sétimo estrangeiro a assumir o cargo de treinador do Botafogo. Desde a implantação da SAF, ele se torna o quinto técnico estrangeiro a liderar o projeto esportivo, seguindo os passos dos portugueses Luís Castro, Bruno Lage, Artur Jorge e Renato Paiva.

A chegada de Davide marca um novo momento na busca do clube por um trabalho de longo prazo, apostando em um perfil jovem, com experiência internacional, mas que ainda busca seu espaço como treinador principal.