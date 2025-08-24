Sálvio Spinola aponta erro capital de arbitragem em Juventude x Botafogo

Juventude x Botafogo estão se enfrentando pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (24). Até aqui, 1 a 1 em uma partida equilibrada, e que já conta com uma polêmica de arbitragem.

Depois de um cruzamento magistral do experiente Nene, Batalla tocou de cabeça e encobriu o goleiro Neto, que faz sua estreia em Juventude x Botafogo. Alex Telles, de pênalti, empatou para o Glorioso na metade da primeira etapa.

O lance do pênalti foi em cima de Arthur Cabral, que domina de costas dentro da área e recebe um pisão no tornozelo de Wilker Angel, do Juventude. O árbitro Flávio Rodrigues de Sousa não marcou em campo, mas foi chamado pelo VAR e mudou sua decisão. O comentarista de arbitragem Sálvio Spinola apontou que foi um erro, já que na avaliação dele não foi pênalti.

Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro de Juventude x Botafogo (Cesar Greco/SE Palmeiras)

Veja o lance em Juventude x Botafogo

Escalação das equipes

No sistema defensivo, o goleiro Neto fará sua estreia com a camisa alvinegra e John fica no banco. David Ricardo, antes lesionado, volta à zaga ao lado de Alexander Barboza para Juventude x Botafogo. Após ir com três volantes em Quito, Davide abandonou o sistema e voltou ao cenário anterior. Newton assume a posição com Marlon Freitas e o quarteto ofensivo terá Jeffinho, Correa, Montoro e Arthur Cabral.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Jeffinho, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Juventude, de Thiago Carpini, tem a seguinte escalação: Jandrei, Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari.