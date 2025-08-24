A estreia espetacular do centroavante espanhol Chris Ramos, que marcou dois gols na vitória de virada do Botafogo sobre o Juventude, já rendeu um apelido de peso entre os torcedores: "CR9", em referência a Cristiano Ronaldo.

Após a partida, o novo camisa 9 respondeu à comparação com um discurso de humildade e promessa de dedicação.

A resposta de Chris Ramos ao apelido 'CR9'

Questionado sobre o apelido que já tomava conta das redes sociais, o centroavante espanhol agradeceu o carinho da torcida alvinegra.

— Bom, a torcida sabe… eu me dedico a trabalhar, a dar tudo por este time, por este clube. E é isso, quero agradecer sempre pelo apoio que eles nos dão — disse o atacante.

Chris Ramos estreou pelo Botafogo com dois gols (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Estreia dos sonhos e dedicatória especial

O jogador se disse muito feliz com a primeira partida pelo Glorioso, que foi coroada com dois gols e uma vitória importante.

— Estou muito feliz pelo meu primeiro jogo. A verdade é que foi uma primeira semana muito feliz para mim e para a minha família. Tentei aproveitar os minutos que tive para mostrar a que vim. O gol foi para o meu avô — contou.

A imersão de Chris Ramos no Brasil

Mostrando simpatia, Chris Ramos também comentou sobre seu esforço para se adaptar rapidamente ao Brasil e elogiou a torcida.

— Estou estudando [o português]. É um pouco mais fácil porque é parecido com o espanhol, mas por enquanto ainda sai um 'portunhol' (risos). Acho que temos uma torcida incrível e temos que corresponder a isso jogo a jogo.

