‘CR9’? Chris Ramos responde a apelido da torcida do Botafogo após estreia de gala
Atacante fez dois gols na vitória sobre o Juventude
A estreia espetacular do centroavante espanhol Chris Ramos, que marcou dois gols na vitória de virada do Botafogo sobre o Juventude, já rendeu um apelido de peso entre os torcedores: "CR9", em referência a Cristiano Ronaldo.
Após a partida, o novo camisa 9 respondeu à comparação com um discurso de humildade e promessa de dedicação.
A resposta de Chris Ramos ao apelido 'CR9'
Questionado sobre o apelido que já tomava conta das redes sociais, o centroavante espanhol agradeceu o carinho da torcida alvinegra.
— Bom, a torcida sabe… eu me dedico a trabalhar, a dar tudo por este time, por este clube. E é isso, quero agradecer sempre pelo apoio que eles nos dão — disse o atacante.
Estreia dos sonhos e dedicatória especial
O jogador se disse muito feliz com a primeira partida pelo Glorioso, que foi coroada com dois gols e uma vitória importante.
— Estou muito feliz pelo meu primeiro jogo. A verdade é que foi uma primeira semana muito feliz para mim e para a minha família. Tentei aproveitar os minutos que tive para mostrar a que vim. O gol foi para o meu avô — contou.
A imersão de Chris Ramos no Brasil
Mostrando simpatia, Chris Ramos também comentou sobre seu esforço para se adaptar rapidamente ao Brasil e elogiou a torcida.
— Estou estudando [o português]. É um pouco mais fácil porque é parecido com o espanhol, mas por enquanto ainda sai um 'portunhol' (risos). Acho que temos uma torcida incrível e temos que corresponder a isso jogo a jogo.
