Chris Ramos estreia com brilho e dá vitória ao Botafogo sobre o Juventude
Centroavante espanhol marcou duas vezes no Alfredo Jaconi no primeiro jogo pelo Glorioso
Em estreia de muito brilho do centroavante espanhol Chris Ramos, neste domingo (24), o Botafogo quebrou um tabu de 29 anos, venceu o Juventude de virada fora de casa por 3 a 1 pela 21ª rodada do Brasileirão e espantou a crise após a eliminação na Libertadores. O Glorioso fez bom segundo tempo e superou a desorganização da primeira parte para somar três pontos no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Com o resultado, o Alvinegro foi a 32 pontos, permanecendo na quinta colocação do Brasileirão. O próximo compromisso será na quarta-feira (27), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, em São Januário.
Em recuperação
O equilíbrio deu o tom do início do duelo com o Juventude, desesperado contra a zona de rebaixamento e contando com o apoio da torcida para vencer o Botafogo. Com uma equipe bastante modificada, demorou para os comandados de David Ancelotti conseguirem trabalhar as ações.
Saída de bola prejudicada, apoio ruim principalmente pelo lado esquerdo e um time "engessado". Ponto forte, a bola aérea defensiva foi traiçoeira e o Juventude abriu o placar com Batalla, aproveitando erro de marcação de Alex Telles - o lateral, quando tocava na bola, era vaiado por ser formado no clube da Serra Gaúcha.
Jeffinho e Arthur Cabral foram peças importantes na retomada em busca do empate. O centroavante, sempre puxando no pivô dentro da área, acabou que, em um lance assim, foi calçado por trás e o pênalti foi assinalado. A famosa "Lei do Ex" foi a campo com a linda cobrança de Telles. Até o intervalo, o Botafogo comandou as ações e apresentou bom volume de jogo.
Como em outras oportunidades recentes, a saída de bola do Botafogo foi ponto extremamente baixo e a ser criticado. O envolvimento, aproximação, tudo de marca registrada da equipe a longo prazo, sumiu. E, assim, as coisas foram ficando complicadas. Mas a noite estava reservada para um estreante vindo da Europa.
Chris Ramos decide
Aos 38 minutos da segunda etapa, após muitos erros, o Botafogo conseguiu virar o jogo na força e poder de decisão do novo contratado Chris Ramos, espanhol vindo do Cádiz. Primeiro com finalização de média distância, e depois concluindo lance de contra-ataque em quatro contra dois. O camisa nove, como diz o ditado, "chegou chegando" no Glorioso. Vitória fora de casa para elevar o moral e chegar com confiança para o clássico pela Copa do Brasil.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 1 X 3 BOTAFOGO
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).
Gols: Batalla 29'/1º (JUV); 38'/1ºT Alex Telles e Chris Ramos 38'/2ºT e 46'/2ºT(BOT)
Cartões amarelos: Newton e Alexander Barboza (BOT)
⚽ESCALAÇÕES
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei, Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Gabriel Veron); Batalla (Rafael Bilu) e Gabriel Taliari.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton (Danilo), Marlon Freitas e Joaquín Correa (Chris Ramos); Jeffinho (Matheus Martins), Álvaro Montoro (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral.
