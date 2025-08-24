menu hamburguer
Botafogo

Chris Ramos estreia com brilho e dá vitória ao Botafogo sobre o Juventude

Centroavante espanhol marcou duas vezes no Alfredo Jaconi no primeiro jogo pelo Glorioso

imagem cameraChris Ramos estreou pelo Botafogo com dois gols (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
20:39
  • Matéria
  Matéria

Em estreia de muito brilho do centroavante espanhol Chris Ramos, neste domingo (24), o Botafogo quebrou um tabu de 29 anos, venceu o Juventude de virada fora de casa por 3 a 1 pela 21ª rodada do Brasileirão e espantou a crise após a eliminação na Libertadores. O Glorioso fez bom segundo tempo e superou a desorganização da primeira parte para somar três pontos no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

➡️ Botafogo avança pela contratação do zagueiro Gabriel Bahia

Com o resultado, o Alvinegro foi a 32 pontos, permanecendo na quinta colocação do Brasileirão. O próximo compromisso será na quarta-feira (27), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, em São Januário.

Em recuperação

O equilíbrio deu o tom do início do duelo com o Juventude, desesperado contra a zona de rebaixamento e contando com o apoio da torcida para vencer o Botafogo. Com uma equipe bastante modificada, demorou para os comandados de David Ancelotti conseguirem trabalhar as ações.

Saída de bola prejudicada, apoio ruim principalmente pelo lado esquerdo e um time "engessado". Ponto forte, a bola aérea defensiva foi traiçoeira e o Juventude abriu o placar com Batalla, aproveitando erro de marcação de Alex Telles - o lateral, quando tocava na bola, era vaiado por ser formado no clube da Serra Gaúcha.

Alex Telles marcou na vitória do Botafogo sobre o Juventude (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Jeffinho e Arthur Cabral foram peças importantes na retomada em busca do empate. O centroavante, sempre puxando no pivô dentro da área, acabou que, em um lance assim, foi calçado por trás e o pênalti foi assinalado. A famosa "Lei do Ex" foi a campo com a linda cobrança de Telles. Até o intervalo, o Botafogo comandou as ações e apresentou bom volume de jogo.

Como em outras oportunidades recentes, a saída de bola do Botafogo foi ponto extremamente baixo e a ser criticado. O envolvimento, aproximação, tudo de marca registrada da equipe a longo prazo, sumiu. E, assim, as coisas foram ficando complicadas. Mas a noite estava reservada para um estreante vindo da Europa.

Chris Ramos decide

Aos 38 minutos da segunda etapa, após muitos erros, o Botafogo conseguiu virar o jogo na força e poder de decisão do novo contratado Chris Ramos, espanhol vindo do Cádiz. Primeiro com finalização de média distância, e depois concluindo lance de contra-ataque em quatro contra dois. O camisa nove, como diz o ditado, "chegou chegando" no Glorioso. Vitória fora de casa para elevar o moral e chegar com confiança para o clássico pela Copa do Brasil.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 3 BOTAFOGO

21⁠ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

Gols: Batalla 29'/1º (JUV); 38'/1ºT Alex Telles e Chris Ramos 38'/2ºT e 46'/2ºT(BOT)

Cartões amarelos: Newton e Alexander Barboza (BOT)

⚽ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei, Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Gabriel Veron); Batalla (Rafael Bilu) e Gabriel Taliari.

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Neto, Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton (Danilo), Marlon Freitas e Joaquín Correa (Chris Ramos); Jeffinho (Matheus Martins), Álvaro Montoro (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral.

  Matéria
