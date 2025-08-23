Juventude x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Glorioso tenta virar a chave na temporada após eliminação na Libertadores
Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view.
Jordan Barrera sente desconforto e segue fora do Botafogo no Brasileirão
Passada a eliminação para a LDU na Libertadores, o Botafogo vira a chave visando aproximação dos líderes. O confronto, no entanto, é visto como de extrema dificuldade.
Isso porque o Juventude tem dado trabalho nos últimos anos atuando no Alfredo Jaconi. A última vitória na Serra Gaúcha aconteceu em 1996. No ano passado, do tricampeonato brasileiro, o Ju venceu no Sul pelo placar de 3 a 2.
No primeiro turno, ainda sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo venceu no Nilton Santos por 2 a 0 com gols de Igor Jesus, vendido no meio do ano para o Nottingham Forest, e Mateo Ponte. Desde o início, as projeções são de caminhos bem diferentes.
O Juventude briga para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, na 18ª colocação, com 18 pontos - um atrás do Vasco, primeiro fora do Z-4. Já o Botafogo mira a manutenção da quinta colocação, já que não pode entrar no G-4 pela distância.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X BOTAFOGO
21ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV;
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel e Alan Ruschel; Caique, Jadson, Mandaca e Nenê; Emerson Batalla e Gabriel Taliari.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
John, Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Álvaro Montoro, Jeffinho e Arthur Cabral.
