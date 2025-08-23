Botafogo avança pela contratação do zagueiro Gabriel Bahia

O Botafogo encaminhou a contratação do zagueiro Gabriel Bahia, de 26 anos, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Volta Redonda. As informações são do jornalista Thiago Franklin e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Gabriel Bahia é titular do Voltaço, com 17 partidas na atual edição da Segundona. Ele chegou ao clube da região Sul do Rio de Janeiro em 2023 e soma 42 aparições em passagens, somando empréstimo oriundo do Bandeirante-SP. Ele assinou em definitivo no início deste ano e tem se destacado.

No confronto entre as equipes, no Carioca deste ano, em janeiro, o Volta Redonda venceu por 2 a 1 dentro do Nilton Santos. Gabriel Bahia abriu o placar aos dez minutos.

Gabriel Bahia em ação contra o Botafogo em 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Essa é mais uma aposta do scout do Botafogo no mercado de transferências, que será encerrado no dia 2 de setembro. Gabriel Bahia não era prioridade, mas tornou-se opção após recusas por Dantas, do Novorizontino, e Alix, do Atlético-GO. A SAF buscava um zagueiro destro.

A expectativa é que Gabriel Bahia fique, pelo menos, até abril de 2026. O contrato entre as partes conta com cláusula de compra em caso de cumprimento de metas neste período.

Problemas na zaga do Botafogo

O Botafogo tem sofrido com perdas por lesão no setor defensivo. Além de Bastos, que só deve retornar em outubro, Kaio Pantaleão também está machucado sem previsão de volta. David Ricardo está recuperado, mas joga pela esquerda - atualmente com Barboza de titular.