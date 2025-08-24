Juventude x Botafogo: Glorioso está escalado com mudanças; veja
Glorioso tenta recuperação no Brasileirão após eliminação na Libertadores
O Botafogo está escalado para o duelo com o Juventude, neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti fez novas mudanças na equipe após a eliminação na Libertadores, no meio da semana, para a LDU.
➡️ Botafogo avança pela contratação do zagueiro Gabriel Bahia
No sistema defensivo, o goleiro Neto fará sua estreia com a camisa alvinegra e John fica no banco. David Ricardo, antes lesionado, volta à zaga ao lado de Alexander Barboza.
Após ir com três volantes em Quito, Davide abandonou o sistema e voltou ao cenário anterior. Newton assume a posição com Marlon Freitas e o quarteto ofensivo terá Jeffinho, Correa, Montoro e Arthur Cabral.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Jeffinho, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Juventude, de Thiago Carpini, tem a seguinte escalação: Jandrei, Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X BOTAFOGO
21ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV;
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).
⚽ESCALAÇÕES
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei, Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Jeffinho, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.
Tudo sobre
