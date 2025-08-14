Davide Ancelotti admite surpresa com LDU em vitória do Botafogo: ‘Não conhecia bem’

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti se disse surpreso com o estilo de jogo da LDU na vitória do Glorioso por 1 a 0 nesta quinta-feira (14), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Após a partida, o italiano destacou a pressão do adversário e valorizou o resultado conquistado.

continua após a publicidade

➡️ Internautas mandam recado a Ancelotti após Botafogo x LDU: ‘Espero que ensine’

— É um jogo difícil, contra um time que aproveitou bem dos espaços que tinha, porque a gente teve que fazer um jogo aberto para conseguir um resultado positivo. Conseguimos o resultado positivo. Nessa competição, sempre é bom ganhar, porque não é fácil. Temos que nos preparar bem para o jogo de volta, com confiança e com essa pequena vantagem que a gente tem — disse Davide.

— Vejo que é uma competição de alto nível, onde os jogos são difíceis, porque os times são organizados, têm qualidade física. LDU surpreendeu porque não conhecia bem, tive pouco tempo para estudar o time, então eles surpreenderam. Fico contente com a vitória. Eles aproveitaram os espaços que tiveram muito bem — completou.

continua após a publicidade

O gol da vitória foi marcado por Artur, com 15 segundos de jogo, o que, segundo o treinador, foi decisivo em um confronto equilibrado. No duelo de volta, Davide terá o desafio da altitude de Quito, a 2.850 metros do nível do mar.

— Isso foi o fundamental, porque foi um jogo muito equilibrado. Depois, acho que nos últimos 20 minutos, tivemos algumas chances para ampliar, mas acho que o 1 a 0 foi um resultado justo. Não tenho experiência nisso (altitude), mas sei que temos uma equipe que trabalha muito bem para nos ajudar. Temos que nos adaptar taticamente e fisicamente.

continua após a publicidade

O segundo jogo das oitavas da Libertadores será na próxima quinta-feira (21), às 19h, no Equador. Um empate classifica o Botafogo. Antes, pelo Brasileirão, o Botafogo enfrenta o Palmeiras no domingo (17), às 20h30, no Nilton Santos, e Davide deve poupar atletas.

— Vamos recuperar bem amanhã, treinar os jogadores que não jogaram hoje e aproveitar o elenco que tenho, que agora conheço um pouco melhor. Dar oportunidade a outros jogadores domingo. Dosar bem o desgaste que vamos ter. Vai ser um grande jogo. Temos muita motivação no Brasileiro. Agora a cabeça é no Palmeiras.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Davide Ancelotti durante duelo entre Botafogo e LDU, pela Libertadores (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Confira outras declarações de Davide Ancelotti após Botafogo x LDU

1 a 0 é bom resultado?

— Um bom resultado, a gente vê que a gente tem que estar contente com esse resultado. O primeiro gol é algo que a gente falou, em casa, com a nossa torcida, temos que começar os jogos melhor. Hoje começamos bem, depois a expectativa é que vamos ganhar o jogo de quatro, cinco a zero, mas a Libertadores é uma competição muito, muito difícil. Os jogos são todos muito difíceis. Agora, vai ser um jogo difícil para a gente na altitude, e vai ser um jogo difícil para a Liga de Quito, para fazer dois gols no Botafogo, que é muito sólido. Agora temos que pensar no Palmeiras, o jogo que vamos jogar no domingo — avaliou o técnico.

Presença do pai no estádio

— Bonita (a presença dele). Sinceramente eu não pensei que ele estava lá no camarote. Durante o jogo eu não tenho outras coisas para pensar. Contente que ganhamos, porque senão (ele) não poderia vir mais (risos). Contente, claro, falo muito com eles todos os dias, mas não vou dizer o que.

Pressão da LDU

— É uma pressão bem feita. Uma pressão que surpreendeu um pouco pela velocidade e organização. É um time bem treinado, mas acho que nessa competição — para mim é nova, tenho que conhecer —, todos os times são difíceis para ganhar. Temos que ficar contentes pela vitória de hoje.

John ou Neto?

— Vou aproveitar os dois, porque tenho goleiros muito bons. Agora, a situação que aconteceu com o John é que o John vai ficar, contente de ficar, a gente está contente que ele vai ficar. E Neto, que é um goleiro de experiência, que vai ter a sua oportunidade, que vai competir por um posto também. Como o Léo, porque também o Léo Linck demonstrou que posso confiar nele, então eu vou ter um trabalho difícil, mas é meu trabalho.

Vai dividir os goleiros entre Copas e Brasileiro?

— Não, acho que não vou dedicar uma competição para um goleiro e outra para outro.

Danilo e Marlon Freitas juntos

— Vão precisar de tempo, assim como todos. Foi a primeira vez que jogaram juntos, em jogo exigente. Acho que os dois vão dar muito a esse time pelas características que eles têm. Precisam melhorar a conexão entre eles.