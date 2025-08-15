Barboza e Vitinho brilham em noite pouco inspirada do Botafogo

O Botafogo venceu a LDU na última quinta-feira (14) pelo placar magro de 1 a 0 e abriu vantagem, ainda que pequena, para o duelo de volta pela fase oitavas de final da Libertadores. Em uma noite pouco inspirada, peças do sistema defensivo se destacaram: Alexander Barboza e Vitinho.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Glorioso jogará na altitude de 2.800 metros de Quito, no Equador, com a vantagem do empate. O segundo duelo será disputado na próxima quinta, no Casa Blanca, às 19h (de Brasília).

➡️ Botafogo associativo diz que grandes investidores estão interessados na SAF

Barboza soberano

Alexander Barboza carregou o peso de ter perdido a dupla David Ricardo, lesionado, e sobrou nas ações. O zagueiro não cedeu nas investidas da LDU, que foi agressiva após o gol sofrido aos 15, segundos de jogo, e passou a segurança necessária ao lado de Marçal, improvisado.

continua após a publicidade

O camisa 20 do Botafogo também foi importante na organização do sistema defensivo. Em certo momento da segunda etapa, em meio a pressão equatoriana, foi possível ver o argentino gesticulando e com postura firme diante do cenário da partida. Uma exibição do tamanho do líder que é para o elenco.

Vitinho fundamental na vitória do Botafogo

O lateral-direito salvou o Botafogo em duas grandes oportunidades criadas pela LDU no primeiro tempo. Na primeira, apareceu para cortar finalização já dentro da área, e, na segunda, cortou praticamente em cima da linha, o que seria o gol de empate após sobre e toque por cima do goleiro John.

continua após a publicidade

Vitinho em ação pelo Botafogo contra a LDU (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com a esquerda da LDU mais ativa, com Bryan Ramírez, Cornejo e Medina, Vitinho teve trabalho, mas levou melhor. Foram três cortes providenciais e seis duelos ganhos de acordo com dados do "Sofascore" que o deu a maior nota do jogo (7.8). Uma das grandes exibições com a camisa do Botafogo e o cansaço ao fim refletindo isso.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Barboza e Vitinho, agora, têm mais um grande desafio pela frente. No domingo (17), pelo Brasileirão, o Botafogo voltará ao Nilton Santos para um dos principais jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno. O Glorioso luta para de aproximar da liderança.