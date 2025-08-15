Botafogo anuncia contratação de Chris Ramos
Atacante chega por empréstimo com opção de compra até o final de junho de 2026
Novo atacante na área. O Botafogo anunciou a contratação do espanhol Chris Ramos na manhã desta sexta-feira (15). O jogador chega por empréstimo com opção de compra até o final de junho de 2026.
Chris Ramos já está no Brasil, realizou exames e assinou o contrato com o Botafogo. O atacante vai vestir a camisa 9 alvinegra.
Revelado pelo Mercadal, da Espanha, Chris Ramos, novo 9 do Botafogo, estava no Cádiz na última temporada. Pelo clube espanhol, o atacante marcou 10 gols e deu uma assistências em 38 jogos.
Em entrevista a BTB Sports durante sua chegada, o jogador revelou uma memória afetiva com o Glorioso:
– Estou muito feliz por essa oportunidade. Para mim, o futebol brasileiro se vive intensamente, tenho muitos amigos e companheiros brasileiros e da América do Sul. Do clube que eu venho, na Espanha, quando eu era pequeno, meus pais eram pequenos, o Botafogo sempre foi um clube que ia para o Troféu (Ramon de Carranza) e sempre foi conhecido em Cádiz. Ano passado foi campeão da Libertadores, da liga. Venho para um grande clube e darei tudo por essas cores e por essa camisa. Estou muito feliz – afirmou Chris.
FICHA TÉCNICA:
Nome: Christopher Ramos de la Flor
Data de Nascimento: 16/01/1997 (28 anos)
Naturalidade: Cádiz (ESP)
Posição: Atacante
Altura: 1,90 m
Peso: 78 kg
Clubes: CE Mercadal-ESP, San Fernando-ESP, Valladolid-ESP, Sevilla-ESP, Badajoz-ESP, Lugo-ESP e Cádiz-ESP
