Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 23:41 • Rio de Janeiro

A boa fase do Botafogo na temporada evidencia a volta por cima de um dos principais personagens desta campanha: Marlon Freitas. O capitão da equipe de Artur Jorge superou as críticas sofridas no ano passado e se tornou um dos pilares do time finalista da Libertadores. Antes da decisão da competição continental, o jogador se emocionou ao falar sobre a perda do pai.

O volante ainda atuava pelo Fluminense, em 2017, quando soube da perda do pai, vítima de câncer. Em entrevista à Conmebol, Marlon revelou bastidores do momento.

– Eu estava em Chapecó, e por duas vezes o voo foi cancelado, eu não consegui enterrar meu pai. Ele queria que eu ficasse ali, jogar bola. Era o meu sonho, era o sonho dele. Eu não consegui no enterro do meu pai, por duas vezes. Vocês acham que é coincidência, mas é não. Talvez, se Deus tivesse permitido eu ver meu pai naquele momento de dor, de sofrimento, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Isso é certo.

O camisa 17 frisou a importância do pai para o seu momento de ascensão e falou sobre o sonho pela Glória Eterna.

– A imagem que eu tenho do meu pai é uma imagem alegre, de um cara que apostou muito para eu estar aqui. Esse sonho não é só meu, é o sonho dele também. E para a minha família, minha mãe também, para os meus filhos. É muita gente por trás disso. Muita gente que meu pai deixou, mas ele sabia que eu ia aguentar. Então, a minha história é essa, um pouco, né? E eu vou continuar, vou dar sempre o meu melhor, sempre tentar ajudar o próximo. Vou errar, vou acertar, isso faz parte. Mas desistir, o Marlon nunca vai desistir. Nunca. No momento que eu achei que ele ia desistir, ele não desistiu.

– Até carrego o nome dele aqui, que fala que ele sempre vai estar comigo. Que nós vamos nos encontrar na eternidade. E eu sei que a gente vai se encontrar lá. Mas a minha missão ainda não acabou aqui. Eu sou movido por um propósito. Isso também tudo é para o meu pai, sabe? Eu já sou um campeão, já sou um campeão. Desculpa a emoção, mas quando eu falo do meu pai, é muito mais forte do que eu. E a minha história, um pouco, né? A minha história é essa. Um cara que nunca desistiu, um cara que sempre vai dar o seu melhor.

Nesta temporada, já são 58 jogos pelo Botafogo, com dois gols e nove assistências, sendo o jogador que mais atuou pelo Alvinegro em 2024. Além disso, é o volante com mais assistências no Brasileirão 2024, e se tornou um dos pilares da equipe de Artur Jorge, invicta há 10 jogos no campeonato nacional. A sua importância vai além dos gramados. Mais de uma vez, o técnico ressaltou a liderança que o jogador exerce no vestiário.

Não é exagero dizer que Marlon Freitas é um dos melhores volantes em atividade no futebol brasileiro atualmente. Sendo um dos jogadores mais constantes do Glorioso em 2024, o camisa 17 caiu nas graças da torcida e é peça inquestionável na time titular. O principal ponto para essa volta por cima está na mentalidade vencedora trabalhada pela comissão técnica.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (20), contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, a partir das 21h30m (de Brasília). O Glorioso visa aumentar a vantagem e se consolidar no topo da tabela.

