Publicada em 14/11/2024

A temporada entrou na reta final, e qualquer resultado pode definir o campeão brasileiro de 2024. O Botafogo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos, e terá mais cinco jogos para confirmar o favoritismo e terminar o ano com o título. Para isso, a equipe de Artur Jorge pode contar com as estatísticas a seu favor para os duelos decisivos que ainda restam.

Isso porque o Glorioso é o melhor visitante do Brasileirão, e três dos cinco jogos finais serão longe de casa. Em 16 jogos fora, são nove vitórias, quatro vitórias e três derrotas, tendo cerca de 64% de aproveitamento. Os próximos confrontos são: Atlético-MG (fora), Vitória (em casa), Palmeiras (fora), Internacional (fora) e São Paulo (em casa).

No último sábado (9), o Glorioso empatou sem gols com o Cuiabá, pela 33ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos. Apesar do resultado frustrante, o cenário é favorável para o Alvinegro, que segue com uma vantagem de quatro pontos para o vice, e precisa apenas manter o desempenho para se manter no topo da tabela. Se vencer os próximos dois confrontos, e contar com um tropeço do Palmeiras, pode se consagrar campeão no Allianz Parque, em confronto direto no dia 26.

Atlético-MG x Botafogo

Os alvinegros se enfrentam na quarta-feira (20), um dia após a Data Fifa, e ambos podem sofrer desfalques de jogadores convocados. O Botafogo tem seis atletas servindo suas seleções (Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Bastos, Gatito Fernández e Thiago Almado), enquanto o Galo tem quatro (Guilherme Arana, Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas).

O duelo será um 'ensaio' do que as equipes podem esperar na final da Libertadores, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mas, pelo campeonato nacional, a partida pode simbolizar um passo importante para o título antecipado do Glorioso. Enquanto o clube carioca é o melhor visitante, o Galo é apenas o 15º, e não vem desempenhando bem na Arena MRV.

Em 16 jogos disputados em casa, o time de Gabriel Milito tem seis vitórias, seis empates e quatro vitórias, resultando em 50% de aproveitamento. Além de ter sofrido quase a mesma quantidade de gols (23) que marcou (24).

Palmeiras x Botafogo

Os confrontos entre os dois têm se tornado cada vez mais importantes e decisivos. A última vez que se enfrentaram foi nas oitavas de final da Libertadores, em que o Alvinegro triunfou sobre o rival depois de um empate no Allianz Parque. Desta vez, a partida do próximo dia 26 pode consagrar o campeão brasileiro.

O Alviverde fica apenas atrás do Fortaleza em seu desempenho como mandante. Em 17 jogos disputados, são 12 vitórias, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de 74%. Apesar da missão ingrata, não é impossível. Nas últimas duas partidas entre os dois no estádio palmeirense, o Botafogo não perdeu: uma vitória e um empate.

Internacional x Botafogo

O Colorado é o líder do segundo turno com 14 jogos invictos. Em casa, já são quatro meses e 11 jogos sem saber o que é perder no Beira-Rio. No campeonato, o Inter é o quinto melhor mandante: 10 vitórias, cinco empates e duas derrotas, com 68% de aproveitamento. As equipes se enfrentam pela 37ª rodada, no dia 4 de dezembro, no jogo seguinte à final da Libertadores.

Se vencer Cuiabá e Vitória, que lutam contra o rebaixamento, em casa, o Alvinegro tem a missão apenas de empatar as partidas fora de casa. Mesmo com o Palmeiras vencendo todas as suas seis partidas restantes, não conseguiria ultrapassá-lo na tabela. Ou seja, o Botafogo pode viajar para Buenos Aires para disputar a final da Libertadores já embalado pelo título brasileiro. A pausa de 10 dias desta Data Fifa será o último 'grande período' que Artur Jorge terá para preparar o time para os próximos seis duelos que irão definir a temporada.

