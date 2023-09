A rotina de treinamentos do Botafogo no período de Data Fifa incluirá a busca por encontrar a melhor saída pela direita para a equipe. Além de deixar espaços na marcação, o Alvinegro, nas últimas partidas, tem encontrado dificuldades para fazer com que seu jogo se desenvolva com naturalidade. O técnico Bruno Lage chegou a utilizar Tchê Tchê pela ponta na derrota por 2 a 1 para o Defensa Y Justicia, mas não conseguiu fazer com que os botafoguenses engrenassem.