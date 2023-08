Sauer foi titular no empate com o Patronato, da Argentina, e nas vitórias sobre o Guaraní, do Paraguai, e Internacional. No melhor momento desta sequência, o camisa 10 marcou dois gols e deu passe para outro na goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, no Nilton Santos. Porém, por mais que ele voltasse a ficar cotado para jogar e travasse boa disputa pela titularidade com Júnior Santos, alguns fatores pesaram para sua saída.