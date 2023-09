O Flamengo voltou acelerado do intervalo. Aos dois minutos, Léo Pereira encontrou Bruno Henrique livre. O atacante teve calma para tocar por cobertura e encobrir Lucas Perri. Porém, a arbitragem anulou a jogada por impedimento. A partida continuou acirrada. Victor Sá exigiu Matheus Cunha, enquanto Pedro chutou por cima da meta de Lucas Perri. O técnico Bruno Lage apostou nas entradas de Tchê Tchê, Luis Henrique e Diego Costa. O camisa 19 chegou a assustar duas vezes. Só que Bruno Henrique estava em noite iluminada. O camisa 27 recebeu passe, deixou para trás JP Galvão e bateu no ângulo de Lucas Perri, marcando aos 27. O Botafogo tentou aumentar seu setor ofensivo, com as entradas de Janderson e Junior Santos. Na reta final, o goleiro Lucas Perri foi até a área adversária e buscou investidas para garantir o empate alvinegro. Mas foi em vão. A festa foi rubro-negra no Nilton Santos.