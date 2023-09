- Hoje, eu estava analisando algo aqui sobre o jogo de ontem. Às vezes os comentaristas perguntam porque os jogadores só reclamam. É simples, no lance de ontem, nenhum jogador do Botafogo foi reclamar com o juiz e o Claus ignorou a falta. No jogo contra o Coritiba, todos foram reclamar com o juiz, ele ficou assustado e simplesmente deu a falta. Por que reclamamos? Se você vir o jogo de ontem, vai entender. Foi uma falta clara do Tchê Tchê, ninguém reclamou e ele não deu. Os árbitros pedem que os jogadores reclamem. Se não reclamar, não tem falta - afirmou.