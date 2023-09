- Contudo, o mais revoltante não foi a falta no Tchê Tchê, mas o fato do primeiro gol ter sido ilegal e praticamente ninguém comentou ou repercutiu o fato. Bruno Henrique está impedido no cruzamento e participa do lance com Marlon Freitas, que faz o gol contra. Consultei o lance com comentaristas de arbitragem, que foram unânimes: impedimento. Bruno Henrique usa da posição de impedimento para participar do lance e o gol contra só acontece porque ele está ali - completou Felipe Neto.