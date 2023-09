O Botafogo divulgou na tarde desta segunda-feira (4) o saldo do vandalismo que aconteceu no Estádio Nilton Santos durante o clássico diante do Flamengo. Segundo o clube, uma vistoria apontou cadeiras vandalizadas e a depredação de banheiros e instalações no Setor Sul, local onde estava a torcida rubro-negra. Os flamenguistas venceram no sábado (2) por 2 a 1 a partida válida pela vigésima-segunda rodada do Brasileirão.