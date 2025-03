Com suspeita de lesão, Savarino está fora da estreia do Botafogo na Libertadores

*Em atualização

O Botafogo tem desfalque confirmado para a estreia da Libertadores contra a Universidad del Chile, nesta quinta-feira (2), em Santiago. Depois de ser titular na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, o jogador tem suspeita de lesão e não viaja com o elenco para a competição continental. Segundo apuração do Lance!, atacante fará exames nos próximos dias.

O jogador atuou por cerca de 70 minutos, e foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo para a entrada de Matheus Martins, quando sentiu dores musculares. O atacante foi titular depois de voltar de compromissos com a seleção venezuelana nesta Data Fifa.

Como foi Palmeiras x Botafogo?

O início de jogo foi concentrado no meio de campo, com ambas as equipes encontrando dificuldades para criar oportunidades. Mesmo como visitante, o Botafogo passou a controlar as ações e teve a primeira chance de perigo com o atacante Igor Jesus.

Cria da Academia, Patrick de Paula também assustou o goleiro Weverton minutos depois. Aos poucos, a equipe comandada por Abel Ferreira conseguiu trocar passes na intermediária, e Estêvão quase abriu o placar em um chute cruzado da entrada da área. Nos minutos finais da primeira etapa, o Botafogo manteve o controle e encontrou espaços pelas pontas para pressionar o adversário. O placar, no entanto, permaneceu zerado nos primeiros 45 minutos.

Já na volta do intervalo, o Palmeiras passou a pressionar, mas viu o Botafogo levar perigo nos contra-ataques. As equipes criaram chances e deixaram o jogo mais intenso, com a bola circulando frequentemente nas duas áreas e poucas trocas de passe no meio de campo. Nos minutos finais, Flaco López saiu cara a cara com John, finalizou forte, mas parou no goleiro botafoguense, que evitou a derrota em São Paulo. Placar final: 0 a 0.

Os jogos do Botafogo

1ª rodada - Universidad del Chile x Botafogo - Estádio Nacional del Chile

2ª rodada - Botafogo x Carabobo - Estádio Nilton Santos

3ª rodada - Estudiantes x Botafogo - Estádio Jorge Luis Hirschi

4ª rodada - Botafogo x Universidad del Chile - Estádio Nilton Santos

5ª rodada - Carabobo x Botafogo - Estádio Misael Delgado

6ª rodada - Botafogo x Estudiantes - Estádio Nilton Santos

O Botafogo volta a campo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no domingo, dia 30 de março, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) para o duelo entre o vice e o campeão do campeonato nacional de 2024.